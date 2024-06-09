«محكمة برازيلية» تبرئ ساحة رينان فيكتور «مدافع الفرسان»



معتصم عبدالله (دبي)

برأت محكمة برازيلية ساحة رينان فيكتور مدافع نادي شباب الأهلي، ولاعب بالميراس السابق، بعد اتهامه بارتكاب حادث سير في يوليو 2022، أودى بحياة سائق دراجة نارية، قبل أن تقرر المحكمة إلغاء العقوبة وإدانة اللاعب.

وتفصيلاً، كشفت وسائل إعلام برازيلية إصدار نيكول دي ألميدا، قاضي المحكمة الجنائية الأولى في براجانسا باوليستا، قراراً باستبعاد العقوبة على اللاعب، بعد إبرامه اتفاقية «الملاحقة غير الجنائية»، إثر استيفاء الشروط المحددة لضمان عدم الإدانة والمعاقبة.

وبموجب الاتفاقية دفع رينان فيكتور مبلغ 1.7 مليون ريال برازيلي «ما يعادل مليون درهماً»، كتبرع للمساهمة في لأسرة غسيل الكلى في مدينة سانتا كازا البرازيلية تسهم في إضافة 20 سريراً وتحسين الخدمة بالمستشفى والتي ستكون قادرة على خدمة ما بين 120 إلى 200 مريض، علاوة على كفالة مالية قدرها 242 ألف ريال برازيلي، تم التبرع به لعائلة الضحية، إضافة إلى اتفاق آخر لتعويض الأسرة.

وانتقل رينان فيكتور «22 عاماً»، إلى شباب الأهلي موسم 2022- 2023، وشارك في «الفرسان» في 32 مباراة على مدار موسمين في «دوري أدنوك للمحترفين»، وتوج مع فريقه الحالي الدوري موسم 2022- 2023، وثنائية السوبر المحلي والسوبر الإماراتي القطري في الموسم الحالي 2023- 2024.