الأندية المحترفة تعيد انتخاب مجلس إدارة «الرابطة» بالتزكية



معتز الشامي (دبي)

جددت الأندية المحترفة بدورينا، الثقة في مجلس إدارة رابطة المحترفين برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، لدورة انتخابية جديدة للفترة من 2024 وحتى 2028، على خلفية النجاحات التي تحققت على الأرض، سواء في تطور مستوى الدوري، أو التطور الخاص بإدارة منظومة الاحتراف التي جعلت دورينا يعود لترتيب متقدم على القارة، بالإضافة لتصدر دورينا في إدارة نظام التراخيص للأندية المحترفة.

جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية للأندية المحترفة في فندق ميدان بدبي، وترأس الاجتماع عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، بحضور أعضاء مجلس إدارة الرابطة، وممثلي الأندية المحترفة، والإدارة التنفيذية للرابطة.

وتم التصديق على محضر الاجتماع السابق، وتعيين ثلاثة أعضاء من الجمعية العمومية لمراجعة محضر الاجتماع، كما تم عرض تقرير نشاط الموسم الرياضي 2023-2024، وقبل ختام الاجتماع أدارت لجنة الانتخابات العملية الانتخابية، حيث تم انتخاب المجلس بالكامل بـ «التزكية» برئاسة عبدالله ناصر الجنيبي «رئيساً لرابطة المحترفين الإماراتية» وجمال حامد المري نائباً للرئيس، وكلاً من حسن طالب المري، طارق علي الشبيبي، محمد سعيد بو زنجال أعضاء لمجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية للدورة الانتخابية 2024-2028.

ألقى الجنيبي كلمة ترحيبية في الجمعية العمومية أكد فيها أن «دعم القيادة الرشيدة المتواصل يمثل الحافز الحقيقي لنا، لمواصلة تحقيق الأهداف التي غايتها خدمة كرة الإمارات، والوصول بها إلى المسارات المتقدمة».

وهنأ رئيس الرابطة نادي العين على تحقيقه بطولة دوري أبطال آسيا، ونادي الوصل بحصوله على درع دوري أدنوك للمحترفين وكأس رئيس الدولة، ونادي الوحدة لحصوله على كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ونادي شباب الأهلي لحصوله على بطولتي كأس السوبر الإماراتي ودرع السوبر الإماراتي القطري، ونادي كلباء لحصوله على درع دوري المحترفين تحت 21 عاماً كما هنأ ناديي العروبة ودبا الحصن على صعودهما لدوري أدنوك للمحترفين، ووجه الشكر لباقي الأندية المحترفة على مجهوداتها طوال الموسم المنصرم.