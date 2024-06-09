«الشارقة الرياضي» يعتمد فعاليات «عطلتنا غير»

الشارقة (الاتحاد)

اعتمد مجلس الشارقة الرياضي برنامج «عطلتنا غير» الصيفي الذي ينظمه سنوياً، ليقام ابتداء من مطلع شهر يوليو حتى أول أغسطس 2024، وسيكون البرنامج حافلاً بالفعاليات والأنشطة بعد اجتماع إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، بحضور الدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الإدارة مع ممثلي اللجان الثقافية من 18 نادياً بالإمارة، حيث تم بحث المقترحات والأفكار الخاصة بالنسخة الجديدة.

حدد البرنامج فئتين عمريتين: الأولى من 7 إلى 12 سنة، والثانية من 13 إلى 17 سنة، ويشتمل البرنامج على القرآن الكريم، والأنشطة الرياضية، واكتشاف المواهب، والابتكار، والثقافة الرياضية، والألعاب الإلكترونية، والدورات التدريبية، والورش التوعوية.

وتم اعتماد مسميات لأسابيع البرنامج الخمس، ويحمل الأسبوع الأول عنوان «هنا الشارقة»، والثاني «أنا رياضي»، والثالث «الهوية الوطنية»، والرابع «الاستدامة»، والخامس «أنا متطوع»، كما تم تحديد الأندية المستضيفة للفعاليات المشتركة بحيث تقام المسابقة الثقافية بنادي مليحة، ومهرجان الألعاب المائية بنادي الحمرية، ومسابقة الألعاب الشعبية بنادي دبا الحصن، ومسابقة الابتكار وريادة الأعمال بنادي كلباء، ومسابقة الألعاب الإلكترونية بنادي خورفكان، وتم تكليف الأندية المعنية بتقديم تفاصيل التنظيم بأعداد المشاركين وفق طاقته الاستيعابية في موعد أقصاه 24 يونيو الجاري.

وأشاد الدكتور ياسر عمر الدوخي بتجاوب المشاركين في الاجتماع، وقال إنه كان مثمراً وحافلاً بالأفكار والمقترحات البناءة، مما يبشر بنسخة أكثر نجاحاً للبرنامج الذي يحيي به المجلس صيف الشارقة كل عام، لاسيما وأنه يحظى بإقبال كبير من المشاركين وتفاعل إيجابي من معظم الأسر بالإمارة، وأشار إلى أن المجلس يحرص على تطوير الأنشطة والمسابقات من عام لآخر حتى تشبع رغبات الجميع، والنسخة الجديدة ستضم باقة مميزة من البرامج الترفيهية والدينية والثقافية والتعليمية بجانب المسابقات الرياضية.

يذكر أن الأندية التي حضر ممثلوها الاجتماع هي: الشارقة الرياضي، والبطائح، وخورفكان، ودبا الحصن، والذيد، ومليحة، والمدام، والحمرية، وكلباء، والشارقة للشطرنج للرجال، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والشارقة الدولي للرياضات البحرية، والشطرنج للفتيات، والثقة للمعاقين، وخورفكان للمعاقين، والسيارات القديمة، ونادي سيدات وادي الحلو، والشارقة للصقارين.