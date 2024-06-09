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الرياضة

فوز جوف وسينياكوفا بلقب الزوجي في رولان جاروس

فوز جوف وسينياكوفا بلقب الزوجي في رولان جاروس
9 يونيو 2024 17:03


باريس (د ب أ)
حصدت الأميركية كوكو جوف أول لقب لها في فئة الزوجي ببطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، بعدما تعاونت مع التشيكية كاترينا سينياكوفا في الفوز بلقب فئة زوجي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) ثاني البطولات الكبرى للموسم الحالي.
وكانت جوف 20 عاما فازت بلقب فردي السيدات في بطولة أميركا المفتوحة العام الماضي. وفازت جوف وسينياكوفا على الثنائي الإيطالي المكون من جاسمين باوليني وسارا إيراني بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 7 6/ و6 3/ اليوم الأحد في النهائي.
وكانت باوليني خسرت المباراة النهائية لبطولة رولان جاروس أول أمس السبت، على يد البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة الأولى على العالم. وبلغت جوف ثالث مباراة نهائية في فئة زوجي السيدات في البطولات الكبرى، بعد خسارتها في نهائي رولان جاروس 2022 ونهائي أميركا المفتوحة في.2021

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