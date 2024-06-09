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الرياضة

النقبي وآل علي يُديران مباراتين في تصفيات المونديال

النقبي وآل علي يُديران مباراتين في تصفيات المونديال
9 يونيو 2024 17:34


دبي (الاتحاد)
كلفّت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقمي حكام إماراتيين لإدارة مباراتين بعد غد ضمن مباريات الجولة الأخيرة للمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
فقد تم تكليف طاقمنا الدولي بقيادة عادل النقبي (حكم ساحة) وأحمد الراشدي (مساعد أول) وسبت عبيد (مساعد ثان) ويحيى الملا (حكم رابع) لإدارة مباراة السعودية والأردن المقرر إقامتها على استاد جامعة الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض لحساب المجموعة السابعة.
بينما يدير طاقمنا الدولي المكون من عمر آل علي (حكم ساحة) ومحمد أحمد الحمادي (مساعد أول) وجاسم عبدالله (مساعد ثان) وسلطان محمد صالح (حكم رابع) مباراة العراق وفيتنام التي تٌقام على استاد البصرة الدولي لحساب المجموعة السادسة.

 

 

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