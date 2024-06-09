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الرياضة

«بالمز الرياضية» تشارك في إدارة وتشغيل مجمع «القلعة الحمراء»

«بالمز الرياضية» تشارك في إدارة وتشغيل مجمع «القلعة الحمراء»
9 يونيو 2024 17:57


أبوظبي (وام)
أعلنت شركة «بالمز الرياضية» أكبر مزود لتدريب الجوجيتسو في العالم، إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة بأبوظبي بدء اختيار كوادرها البشرية، الخاصة بإدارة وتشغيل مجمع «القلعة الحمراء» الرياضي الضخم الذي يملكه النادي الأهلي المصري.
كانت الشركة قد تم اختيارها مشغلا رسميا للمجمع الجديد الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي، بحضور عدد من المسؤولين في جمهورية مصر العربية، وكبار الشخصيات ونجوم الرياضة المصرية إذ سيتم تنفيذ المشروع الحيوي من خلال ائتلاف عالمي يضم 16 شركة وكيانا دوليا ويقع بمدينة الشيخ زايد بالقاهرة.
يعكس اختيار شركة بالمز الرياضية لتولي مسؤولية إدارة تشغيل المجمع الرياضي الشامل سمعة الشركة في هذا المجال ويؤكد ثقة مجلس إدارة النادي الأهلي المصري ومجلس إدارة شركة «القلعة الحمراء» في قدرات الشركة وخبراتها وإمكاناتها في مجال الإدارة الرياضية عالمية المستوى، إذ أن هذه الخطوة الاستراتيجية ستفتح أمام الشركة فرصاً تجارية واستثمارية لا حصر لها ما يضعها في طليعة صناعة إدارة الرياضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.
وقال فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز سبورتس: «فخورون بأن نُعهد بإدارة «القلعة الحمراء» من قبل كيان رياضي عريق في مكانة النادي الأهلي خاصة وأن هذه الفرصة لا تبرز قدراتنا فحسب وإنما تمثل أيضًا خطوة كبيرة في استراتيجيتنا للتوسع الجغرافي».
وأضاف أن العمل والتواجد في السوق المصرية وهو من أكبر وأهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتيح لنا عرض خبراتنا على نطاق أوسع والاستفادة من فرص تجارية جديدة.

بالمز الرياضية
شركة بالمز الرياضية
النادي الأهلي المصري
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