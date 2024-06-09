«الأبيض» يدخل لقاء البحرين بـ «ثقافة الفوز»



معتز الشامي (دبي)

يؤدي منتخبنا الوطني تدريبه الأخير في السابعة والنصف مساء الغد على ملعب نادي الشرطة بدبي، استعداداً للمواجهة المرتقبة مساء بعد غد أمام شقيقه الأحمر البحريني، على استاد زعبيل بنادي الوصل، في ختام مواجهات المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027، والتي حسمها الأبيض بعد الابتعاد بصدارة ترتيب المجموعة الثامنة بالعلامة الكاملة «15 نقطة»، بينما حسم البحرين بطاقة التأهل في الوصافة بـ 10 نقاط حتى الآن، ويسعى الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لمواصلة نغمة الانتصارات والسعي للفوز في اللقاء.

وينتظر أن يواصل الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة باولو بينتو، الدفاع بالعناصر الشابة والوجوه الجديدة التي تم استدعاؤها، التي شاركت في المباراة الأخيرة أمام نيبال الخميس الماضي، وفاز فيها المنتخب برباعية نظيفة وشهدت الدفع ببعض الأسماء التي لم تشارك رسمياً مع الأبيض في مباريات التصفيات مثل الحارس خالد توحيد والمهاجم الشاب محمد جمعة المنصوري ثم دفع بينتو بكل من مبارك بن زامة وفهد بدر وجميعهم عناصر شابة ووجوه للمستقبل، في إطار خطة الإحلال والتجديد التي يطبقها المنتخب الوطني.

ويتوقع عودة سلطان عادل لقيادة هجوم الأبيض أمام البحرين، بعدما غاب عن مواجهة نيبال لتراكم الإنذارات، فيما يفتقد المنتخب جهود كل من فابيو ليما وكايو كانيدو وخالد الظنحاني وخليفة الحمادي، الذي تم استبعادهم من المعسكر الحالي بداعي الإصابة.

وكان الجهاز الفني قد منح لاعبي المنتخب راحة سلبية أمس الأول استغلها لاعبو العين للمشاركة في حفل الناموس، للاحتفال بالتتويج بدوري الأبطال هذا الموسم، ويسعى الجهاز الفني لعلاج السلبيات التي ظهرت في مواجهة نيبال لا سيما في بطء التحضير.

وشدد بينتو في محاضرته الفنية للاعبين بعد العودة للتدريبات، على ضرورة الاهتمام بمواصلة الأداء بثقافة الفوز، أياً كان موقف المنافس أو حتى موقف المنتخب، ولفت إلى أن حسم بطاقة التأهل ليس سبباً لتراخي الأداء أو غياب الروح القتالية، حيث سيواصل المنتخب مساره بكل قوة في باقي مشوار التصفيات، والذي ينطلق سبتمبر المقبل بالمرحلة الثالثة الهامة، والمؤهلة إلى كأس العالم 2026 والتي تحتاج للوصول إلى صدارة أو وصافة المجموعة المنتظر أن يقع بها المنتخب بعد سحب القرعة أواخر الشهر الجاري.

وسيتم تخصيص 6 بطاقات مؤهلة لكأس العالم مباشرة لتصفيات المرحلة الثالثة، يحصدها أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الثلاث التي ستضم 18 منتخباً، بينما ستتنافس الفرق صاحبة الترتيب الثالث والرابع لكل مجموعة بالمرحلة الثالثة لاحقاً، في جولة رابعة للتصفيات على بطاقتين مؤهلتين للمونديال، ثم جولة خامسة على نصف بطاقة مؤهلة للملحق العالمي.