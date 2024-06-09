42 ميدالية لأبطالنا في بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو بتركيا



أبوظبي (الاتحاد)



شهدت بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو التي أُقيمت في تركيا، خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو في صالة «باسكشهير جينليك» بإسطنبول، تألقاً كبيراً من أبطال الإمارات الذين تمكنوا من إحراز 42 ميدالية ملونة، من بينها 14 ميدالية ذهبية، و16 فضية، و12 برونزية، مؤكدين تفوقهم اللافت وتألقهم البارز في هذه البطولة العالمية، ويُعد هذا الإنجاز البارز بمثابة دليل على قوة الرياضة الإماراتية واستمرار تألق أبطالها في مختلف الميادين الدولية.

جاءت الميداليات الذهبية عن طريق محمد الكتبي، سهيل تركمان، سلطان الكعبي، خميس المزروعي، مايد الشحي، شما الكلباني وأسماء الحوسني، وكان الإقبال الإماراتي كبيراً في جولة تركيا، إذ وصل عدد المشاركين إلى 82 لاعباً ولاعبة، من بينهم 12 لاعباً في الهواة و20 في فئة الأساتذة و50 في فئة المحترفين، إلى جانب العديد من الأسماء العالمية في هذه الجولة المهمة التي وصل عدد المشاركين فيها إلى ما يقارب ألف لاعب ولاعبة من 41 دولة و80 أكاديمية.

وشهدت نزالات البطولة وجوداً مميزاً لمجموعة من أبرز المصنفين عالمياً من مختلف الأندية والأكاديميات حول العالم للمنافسة على جوائز الجولة، والتي تعتبر ذات أهمية كبيرة بالنسبة لهم، كونها تمنح الفائز بالمركز الأول في كل فئة 2000 نقطة في التصنيف السنوي المعتمد داخل رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو.

‎وقال طارق البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو: «إن الإقبال الكبير الذي تشهده كل جولة من جولات البطولة دليل قوي على أهميتها وقيمتها الكبيرة بالنسبة لنخبة الأبطال والمصنفين العالميين، وقمنا بتدشين جولة تركيا، لاعتبارات عديدة كونها تحظى بموقع استراتيجي بين آسيا وأوروبا، وتعتبر وجهة رياضية سياحية عالية المستوى ومميزة، كما يشهد الموسم الجديد 2024-2025، ارتفاع عدد البطولات من 6 إلى 10 جولات تقام في كبريات مدن العالم إلى جانب إسطنبول، وهي طوكيو، وريو دي جانيرو، موسكو، ودالاس، لندن، وبكين، سيدني وأبوظبي».

وأضاف: «تمت إضافة هذه المحطات الجديدة في جدول البطولة تزامناً مع اليوبيل البرونزي للبطولة، ويجدر بالذكر أيضاً أن لاعبي الإمارات قد حققوا تفوقاً ملحوظاً في هذه الجولة، وخاصة في فئة المحترفين، مما يعتبر إنجازاً كبيراً للرياضة في الإمارات في هذه البطولة».

‎وحول مشاركته في منافسات البطولة، قالت البطلة شما الكلباني، صاحبة الحزام البنفسجي والحاصلة على الميدالية الذهبية في فئة المحترفين تحت 62 كجم: «نشعر بفخر كبير لتمثيل وطننا الحبيب الإمارات في البطولات العالمية، هذه المسؤولية تدفعنا دائماً لبذل أقصى جهدنا لنحقق المراكز الأولى ونرفع راية الإمارات عالية».

وأضافت: «مشاركتنا في جراند سلام إسطنبول كانت تجربة مهمة لنا، هذه البطولة تعتبر منصة هامة لاستعراض مهاراتنا والتنافس مع أفضل اللاعبين في العالم وخضنا نزالات قوية وصعبة، ولكن بفضل الله وتوفيقه، ثم بفضل تحضيراتنا وتدريباتنا المكثفة، استطعنا الفوز وتحقيق النتائج المرجوة، كما نود أن نعبر عن شكرنا العميق لكل من دعمنا ووقف بجانبنا وشكراً لأسرنا التي كانت دائماً الداعم الأول لنا، وشكراً لكل من آمن بقدراتنا وساهم في تحقيق هذا النجاح، إن شاء الله، سنواصل العمل الجاد لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم الإمارات في المحافل الدولية».