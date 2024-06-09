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الرياضة

ألكاراز ينتزع لقب رولان جاروس

ألكاراز ينتزع لقب رولان جاروس
9 يونيو 2024 22:10

باريس (د ب أ) 

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توج الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثالث عالمياً، بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، وانتزع ألكاراز اللقب لأول مرة في تاريخه بعد مباراة ماراثونية امتدت لأربع ساعات و19 دقيقة أمام الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الرابع عالمياً. 
حسم ألكاراز المجموعة الأولى لصالحه بنتيجة 6 / 3، ورد زفيريف بقوة في المجموعة الثانية التي فاز بها بنتيجة 6 /2، وواصل اللاعب الألماني تفوقه في المجموعة الثالثة بنتيجة 7 / 5، إلا أن منافسه الإسباني استعاد نشاطه واكتسح زفيريف في المجموعة الرابعة بنتيجة 6 / 1 وفي المجموعة الخامسة أسقط ألكاراز منافسه الألماني بنتيجة 6 / 2 ليرد اعتباره أمام زفيريف الذي أطاح به من دور الثمانية في بطولة أستراليا المفتوحة أوائل العام الجاري. 

كارلوس ألكاراز
بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
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