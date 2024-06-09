الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص تستقطب أكثر من 600 رياضي



أبوظبي (الاتحاد)



تختتم غداً فعاليات النسخة الأولى من الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص التي ينظمها الأولمبياد الخاص الإماراتي في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة من الدولة، يتنافسون في ست رياضات هي: الريشة الطائرة، وكرة السلة، والبولينج، وكرة القدم، ورفع الأثقال، والرياضات الإلكترونية.

ويشارك في فعاليات الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص أندية أصحاب الهمم ومراكزهم في الدولة، ومنها نادي أبوظبي لأصحاب الهمم، نادي العين لأصحاب الهمم، نادي دبي لأصحاب الهمم، نادي الثقة للمعاقين، نادي عجمان لذوي الإعاقة، نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، نادي خورفكان للمعاقين، مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، نادي هيروز أوف هوب الخاص، جمعية الإمارات لمتلازمة داون، مركز دبي لأصحاب الهمم، مركز رأس الخيمة لأصحاب الهمم، مركز الفجيرة لأصحاب الهمم، مركز دبا الفجيرة لأصحاب الهمم، ومركز النور للأشخاص من ذوي الإعاقة، ومراكز أصحاب الهمم التابعة لمؤسَّسة زايد العليا لأصحاب الهمم في أبوظبي.

وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني لمؤسَّسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، رئيس اللجنة المنظِّمة للألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص: «بعد النجاح الكبير للألعاب الإماراتية للمدارس الموحَّدة، نفخر بانطلاق الألعاب الإماراتية لأندية ومراكز أصحاب الهمم في الدولة، امتداداً واحتفاءً بإرث الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019، لاعبونا المتميزون من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة والتحديات الذهنية والنمائية، يلهموننا جميعاً ويظهرون قوة الرياضة لتحقيق الدمج والتمكين، وندعوهم من خلال المشاركة في الألعاب إلى تطوير مهاراتهم، وبناء الصداقات، والتمتُّع بالإنجاز الناتج عن العمل الجماعي والمنافسة».

أضاف الهاشمي: «نتقدَّم بخالص الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة التي تدعم أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة والتحديات الذهنية. ونتقدم أيضاً بالشكر الجزيل لرعاة الألعاب الداعمين، وهم مركز أدنيك أبوظبي لاستضافته الحدث، وأبوظبي للتنقُّل لتقديم خدمات نقل اللاعبين، ومؤسَّسة الاتصالات المتخصِّصة نداء، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي لتقديم الدعم اللوجستي، ومجموعتا برجيل وأبولونيا لتقديم العديد من الخدمات في برنامج الفحص الطبي. ونثمِّن دور شركاء الأولمبياد الخاص من جميع القطاعات الذين قدَّموا الدعم لتخرج الألعاب الإماراتية بهذا المستوى العالمي الذي يرسِّخ مكانة دولة الإمارات دولة رائدة عالمياً في تمكين أصحاب الهمم، رياضياً وصحياً على الأصعدة كافة، وكذلك دور المدربين، والطواقم الفنية ومقدِّمي الرعاية للاعبينا، وأسرهم، فهم جميعاً قلب مجتمع الأولمبياد الخاص الإماراتي».

تتضمَّن الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص عدداً من أنشطة البرنامج الصحي، وهو برنامج الفحوص الطبية والأنشطة الرياضية المصاحبة للمنافسات الرسمية للألعاب. وتقام هذه الأنشطة المصاحِبة بالتعاون مع العديد من الشركاء، للاستفادة أكثر من وجود اللاعبين والمشاركين معاً، وإضفاء مزيدٍ من الطابع الحماسي على الألعاب. وبهذا يتاح عمل كشف صحي للمشاركين، ضمن برنامج الكشف الصحي التابع للأولمبياد الخاص الإماراتي تضمُّ خمسة محاور رئيسية هي صحة الأقدام، وصحة السمع، وصحة الفم والأسنان، والصحة النفسية، وصحة العيون، والذي يشارك فيه أكثر من 160 طبيباً وطبيبة متطوعين من جميع مناطق الدولة، بالتعاون مع أكثر من 20 شريكاً في قطاع الصحة.

وتنظَّم باقة من المسابقات في رياضات مختلفة، منها مسابقات البولينج، بالتعاون مع عدد من مراكز وزارة تنمية المجتمع. وفي إطار برنامج «المهارات الرياضية» للاعبين من ذوي القدرات المحدودة، تقام منافسات كرة السلة وكرة القدم بالتعاون مع مؤسَّسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وبتنظيم من أكاديمية جام الرياضية.

وتمنح الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص فرصة تجربة الرياضة الموحَّدة من خلال برنامج التجربة الرياضية التي توفِّر الفرصة لأفراد المجتمع للعب الموحَّد خلال الألعاب الإماراتية، للاعبين من أصحاب الهمم في تجربة فريدة من نوعها تكسر الحواجز، وتمكِّن أفراد المجتمع من تفعيل مفاهيم الدمج المجتمعي الشامل.

تتمتَّع الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص بدعم من مؤسَّسات وطنية عدة، منها شركة أدنوك، وشركة الدار العقارية، وأبوظبي للتنقُّل، ومؤسَّسة الاتصالات المتخصِّصة «نداء»، واتحاد الإمارات للريشة الطائرة، واتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وعيادة أبولونيا لطب الأسنان وشركة صحة وغيرها.