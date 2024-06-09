الوصل يحصد 5 ألقاب في استفتاء «الاتحاد».. «الزعيم  العيناوي» الأفضل بـ 51%

رضا سليم (دبي)

حصد الزعيم العيناوي بطل دوري أبطال آسيا لقب أفضل فريق لموسم 2024-2023، في النسخة الـ 21 للاستفتاء السنوي الذي أجرته «الاتحاد»، وشارك فيه 100 شخصية، من الوسط الرياضي ما بين مسؤولين رياضيين ومدربين ولاعبين وإداريين، وشخصيات من مجالس إدارات الأندية ومحللين وإعلاميين، وعدد من المهتمين والمتابعين للموسم المحلي وكرة القدم الإماراتية.

شمل الاستفتاء 9 فئات، ونافس العين والوصل، على ألقاب الاستفتاء، وفاز الإمبراطور بـ 5 ألقاب مقابل 3 ألقاب لزعيم آسيا، ونال فابيو ليما لاعب الوصل لقب أفضل لاعب مواطن، بينما ذهب لقب أفضل لاعب أجنبي إلى المغربي سفيان رحيمي لاعب العين، وحصل الصربي ميلوش مدرب الوصل على لقب أفضل مدرب، ونال خالد عيسى حارس مرمى الزعيم العيناوي لقب أفضل حارس، فيما نال سياكا لاعب الإمبراطور لقب أفضل لاعب صاعد «مواطن ومقيم»، وذهبت الصافرة الذهبية إلى الحكم الدولي المعتزل محمد عبدالله حسن، فيما فاز عيسى علي إداري الوصل بلقب الإداري الأفضل، وذهب لقب أفضل جمهور إلى مدرجات زعبيل وجمهور الذهب.

شهدت فئة أفضل فريق منافسة قوية بين العين والوصل، حيث حسمها البنفسج ب51 صوتاً مقابل 46 صوتاً للوصل، فيما دخل النصر القائمة برصيد 3 أصوات فقط.

وسيطر نجوم «الإمبراطور» على فئة أفضل لاعب مواطن، وكان التنافس بين فابيو ليما وعلي صالح نجمي الوصل، وحصل ليما على 51 صوتاً مقابل 44 صوتاً لزميله في الفريق علي صالح.

ودخل 10 لاعبين في قائمة الترشيحات لأفضل لاعب أجنبي هذا الموسم، وتفوق المغربي سفيان رحيمي لاعب العين وفاز بلقب الأفضل بعدما حصد 70 صوتاً، كأعلى نسبة تصويت في الاستفتاء، وجاء من بعده الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز لاعب الوصل برصيد 11 صوتاً.

ولم يدخل سباق أفضل مدرب سوى 3 مدربين فقط، وفاز الصربي ميلوش ميلويفيتش مدرب الوصل باللقب مسجلاً 66 صوتاً، يليه الأرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب العين برصيد 31 صوتاً، فيما كان المدرب الثالث الهولندي ألفريد شرودر، مدرب النصر والذي حصل على 3 أصوات فقط.

وخطف خالد عيسى حارس العين لقب القفاز الذهبي من منافسه ب 50 صوتاً، مقابل 45 صوتاً لحارس الوصل خالد السناني، فيما حصل فهد الظنحاني حارس بني ياس على صوتين، متساوياً مع سهيل المطوع حارس مرمى فريق الإمارات الهابط لدوري الدرجة الأولى.

وتفوق المالي سياكا سيديبي لاعب فريق الوصل، وحصل على لقب أفضل لاعب صاعد، ب 61 صوتاً، وهي الفئة التي تشمل المواطنين والمقيمين ودخل القائمة 20 لاعباً.

وحافظ المونديالي محمد عبدالله حسن على لقب أفضل حكم للعام التاسع على التوالي، والعاشر في تاريخه برصيد 45 صوتاً، مقابل 22 صوتاً لمنافسه عادل النقبي.

الإداري الأفضل

ذهب لقب الإداري الأفضل إلى عيسى علي إداري فريق الوصل، الذي حصد 43 صوتاً متفوقاً على 12 إدارياً دخلوا القائمة، وهم محمد عبيد حماد 29 صوتاً، وأحمد الشامسي 10 أصوات، وعلي عباس 5 أصوات، وعبدالله علي 3 أصوات، ومحمد كزوة وموسى حطب ولكل منهما صوتان، وصوت واحد لكل من أحمد الزعابي وعبدالسلام جمعة وأحمد مبارك وخالد الكعبي ومحمد أحمد حمدون، ودخل القائمة أيضاً أحمد محمد بن شعفار، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل.

أفضل جمهور

فاز الوصل بلقب أفضل جمهور للمرة الثانية على التوالي في القائمة التي ضمت 4 أندية فقط، وجاء تفوق جمهور الذهب بعدما حصل على 54 صوتاً مقابل 39 صوتاً لجمهور الأمة العيناوية، ثم 4 أصوات لجمهور الملك الشرقاوي، وحصد جمهور العميد 3 أصوات.

ليما.. «الأيقونة»

جاءت احتفالية فابيو ليما «أيقونة الوصل»، بإكماله «العقد الأول» ضمن قائمة «فهود زعبيل» منذ ظهوره الأول موسم 2014 - 2015، استثنائية بعدما قاد «الإمبراطور» للاحتفال بثنائية كأس رئيس الدولة، ودرع دوري أدنوك للمحترفين، ليتربع على قمة النجومية بإجمالي المشاركين في استفتاء «الاتحاد». وعلى غرار مواسمه الناجحة مع الوصل، أسهم ليما بشكل فعال في حصد ثنائية الموسم، وحل ليما ثانياً في قائمة هدافي «الكأس الأغلى» برصيد 3 أهداف وتصدر قائمة هدافي «الإمبراطور» في الدوري برصيد 17 هدفاً منحته وصافة هدافي الموسم، علاوةً على صناعته 10 أهداف، واحتفل «أيقونة الوصل» في الموسم الحالي بتخطي حاجز ال 200 مباراة في الدوري ليصل إلى 218 مباراة، سجل خلالها 165 هدفاً في وصافة قائمة الهداف التاريخي للوصل خلف فهد خميس المتصدر بـ 175 هدفاً. واتفقت آراء المشاركين في تصويت «الاتحاد» مع نتائج جوائز «الأفضل» الشهرية المقدمة من «رابطة المحترفين» على مدار الموسم الحالي، حيث يعد ليما اللاعب الوحيد الذي نجح في حصد جائزة الأفضل مرتين خلال الموسم الحالي.

رحيمي نجم الشباك

تحول سفيان رحيمي، لاعب فريق العين، إلى نجم الشباك هذا الموسم، بما قدمه في الموسم مع العيناوي وبات الصفقة الأكثر تأثيراً، بعد الفوز بجائزتي أفضل لاعب والهداف في دوري أبطال آسيا.

وتربع رحيمي على صدارة ترتيب هدافي البطولة، ب 13 هدفاً، نجح من خلالها في معادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة، متساوياً مع موريكي (جوانجزهو ايفرجراند) وأدريانو (سيؤول) وبغداد بونجاح (السد القطري)، ويعد «ظاهرة كروية» متميزة، حيث يتضح دوره وبصمته في جميع مراحل اللعب ل «الزعيم». ولعل أداء رحيمي وتفوقه اللافت، لم يكن فقط على مستوى التهديف والصناعة، ولكنه ترجم جودة اللاعب بشكل عام في الأداء التكتيكي، فكان بمثابة «قاطرة» تجر الفريق، وتضمن له التفوق أمام المنافسين في البطولة.

كان أبرز ما ميز رحيمي، قدرته على التحرك في الفراغات، في المساحات ما بين قلوب الدفاع، مع تمريرات كاكو، حيث دخل سفيان إلى منطقة جزاء المنافس في 66 محاولة، وهو من أعلى اللاعبين في البطولة الذين يصلون إلى هذا الرقم.

ميلوش.. صانع المجد

صنع الصربي ميلوش ميلويفيتش المجد للوصل بعد غياب 17 عاماً، واستحق لقب أفضل مدرب بأغلبية الأصوات، كما حقق المدرب مجداً خاصاً في مسيرته، ونجح في الموسم الثاني على التوالي، في تحقيق الثنائية، بالفوز بلقبي الكأس ثم الدوري، حيث فعلها الموسم الماضي مع فريق النجم الأحمر «رد ستار بلجراد» الصربي، ثم انتقل إلى الإمارات في تجربة جديدة تماماً ليحقق نفس الهدف.

ونجح ميلوش في تحقيق المعادلة الصعبة، باستعادة بريق الأصفر لزمنه الجميل، وقيادته إلى «الثنائية» بفكر المدرب الشاب، والذي يعتبر أصغر مدربي ملاعبنا (41 عاماً)، ليس هذا فحسب، بل هي المرة الأولى التي يتولى فيها الإشراف على فريق في المنطقة الخليجية والعربية بشكل عام.

ودخل ميلوش، مدرب الفريق سجلات التاريخ، فهو ثالث مدرب صربي يحقق لقب كأس رئيس الدولة عبر كل التاريخ.. الأول كان المدرب يوجوفيتش مع نادي الشباب في موسم 1996-1997، والثاني إيفان يوفانوفيتش، والذي حقق لقب موسم 2014-2015.

القفاز الذهبي ل«جبل حفيت»

قدم خالد عيسى الملقب ب«جبل حفيت» موسماً بنفسجياً مع الزعيم، وتحول إلى سد منيع في مسيرة العين للوصول إلى لقب دوري أبطال آسيا، ويعتبر الحارس الأفضل في البطولة من واقع الأرقام التي حققها، وأسهم خالد عيسى في تتويج «الزعيم» بالبطولة، بعد تألقه وتصديه لركلات ترجيح استثنائية في مواجهة النصر السعودي في ربع النهائي، بعد أداء بطولي في جميع مراحل النسخة الحالية من دوري الأبطال، لعب 14 مباراة، بدأها جميعاً في التشكيلة الأساسية، واستقبلت شباكه 20 هدفاً، ونجح في الخروج في ثلاث مباريات بشباك نظيفة، وتصدى عيسى إلى 51 تسديدة بنسبة نجاح 75% منها 10 تصديات «خارقة» لأهداف محققة، بينما أخطأ مرة واحدة، وتسبب في هدف واحد.

وبلغت تصديات خالد عيسى من داخل منطقة الجزاء 35 تصدياً، بخلاف 16 تصدياً من خارج منطقة الجزاء، أبعد خلالها الكرة بعيداً عن منطقة الجزاء، كما تميز بمهارات حراسة استثنائية، فهو يتمتع بردود فعل سريعة، ومرونة هائلة مما يسمح له بصد التسديدات الصعبة من مختلف الزوايا.

تمركز

ساعدت قدرة خالد عيسى على التمركز والتحكم في المنطقة أمام المرمى على قطع الكرات العرضية والثابتة، ويعتبر العين من أقل الفرق استقبالاً للأهداف من الركلات الثابتة في البطولة، بعدما أجهض عيسى ذلك السلاح لدى العديد من الفرق، لاسيما الفرق السعودية التي واجهها العين. كما يعد الحارس الأمين، هو حجر أساس في دفاع العين ومصدر إلهام جماهيره، بعدما أبقى حظوظه قائمة في التتويج في أشد اللحظات صعوبة.

الجوهرة المميزة

قدم المالي سياكا سيديبي، لاعب فريق الوصل، موسماً مميزاً مع الإمبراطور، واستحق، عن جدارة، لقب أفضل لاعب صاعد، بعد مشاركته في 26 مباراة في الدوري وسجل 5 أهداف، وساهم في فوز فريقه بالثنائية، وانضم «الجوهرة السوداء» إلى الوصل في الصيف الماضي في فئة المقيم، ويعد من اللاعبين الصغار «19 سنة» الذين يعول عليهم الفريق في المواسم المقبلة، كما لعب 61 مباراة خلال موسمين وسجل 8 أهداف.

الصافرة الذهبية ل«المونديالي»

اختار الحكم المونديالي محمد عبدالله حسن التوقيت المثالي لإعلان اعتزاله بعد مسيرة حافلة امتدت إلى نحو 24 عاماً في الملاعب، ورغم اعتزاله، إلا أنه استمر في حصد الجوائز بعدما اختاره المشاركون في الاستفتاء ليكون صاحب الصافرة الذهبية للمرة التاسعة على التوالي والعاشرة في تاريخه.

أدار 682 مباراة محلية، من ضمنها 495 مباراة «حكم ساحة»، وشارك «حكم رابع وفيديو» في 187 مباراة.

«إداري الثنائية»

تصدر عيسى علي مدير فريق الوصل، قائمة أفضل الإداريين بعدما ساهم في فوز فريقه بالثنائية للمرة الثانية بعد 17 عاماً، كما يعد عيسى الوحيد الذي حقق الثنائية لاعباً وإدارياً، حيث كان لاعباً في صفوف الإمبراطور في موسم 2007، وهو موسم الثنائية، ثم إدارياً هذا الموسم، وجاء اختياره من قبل المشاركين في التصويت لتأكيد الدور الكبير الذي لعبه عيسى مديراً للفريق.

جمهور الذهب بطل المدرجات

يظل جمهور الوصل «حالة خاصة» في مدرجات «دورينا» بمساندته للفريق في أغلب المواسم، ليسهم جمهور «الإمبراطور» على أنغام الأهزوجة: «إمبراطور أمجاد وبطولات.. زعبيل تاريخ وحضارات»، في حصد الفريق لثنائية «الكأس الأغلى» و«دوري أدنوك للمحترفين» في «موسم الذهب» 2023- 2024. واستحق جمهور الذهب لقب بطل المدرجات بعدما نظم ومن خلال «قلبه النابض» ممثلاً في «التراس جنون» لوحات جمالية «تيفو» في مدرجات ملاعب «دورينا»، تنوعت فيه الأفكار واحتفلت بالعديد من المناسبات الوطنية، منها «تيفو» خاص من شخصيات مسلسل «بيكي بلايندرز».

أسماء المشاركين في الاستفتاء:

1- علي البدواوي

2- مبارك بن محيروم

3- محمد سعيد النعيمي

4- سهيل العريفي

5- جمال بو هندي

6- عامر الصيعري

7- خليل إبراهيم الطويل

8- أحمد خليفة حماد

9- أحمد الكعبي

10- سهيل العامري

11- مطر الصهباني

12- فهد علي

13- مطر غراب

14- أحمد الفورة

15- محمد العامري

16- عمر الحاي

17- أحمد سعيد

18- ناصر الزعابي

19- إسماعيل راشد

20- إبراهيم الحداد

21- محمد قاسم

22- محمد عبدالله حارب

23- بدر حارب

24- فهد مسعود

25- سليم عبدالرحمن

26- علي عمر

27- سعيد الكثيري

28- مروان الحل

29- عيسى علي

30- زكريا أحمد

31- حميد يوسف

32- خالد عبيد

33- إسماعيل أحمد

34- محمد البيرق

35- علي ربيع

36- عادل تعرابت

37- سمير ميسميفتيش

38- الفريد شرودر

39- إيجور جيسوس

40- ناصر المنسي

41- جاسم الدوخي

42- عمران الجسمي

43- مايد محسن

44- سليمان النقبي

45- علي محمد

46- حمدان الشامسي

47- راشد مهير

48- عبدالله الرفاعي

49- عبدالله غانم

50- محمد عبدالباسط

51- بدر أحمد

52- علي ثاني

53- نواف مبارك

54- جمال الحساني

55- محمد كزوة

56- سعود سعيد

57- علي الحوسني

58- أبو بكر كمارا

59- ماجد سالم

60- موسى حطب

61- عبدالسلام محمد

62- محمد سبيل

63- أحمد عامر

64- سليمان النقبي

65- نبيل علي راشد

66- مسعود سليمان

67- أحمد حمدان الحوسني

68- جمعة الحمودي

69- جابرييل

70- سيزار مانزوكي

71- يوسف عبدالله

72- عادل محمد

73- علي إبراهيم

74- بشير سعيد

75- نايف المنصوري

76- عمار الجنيبي

77- محسن مصبح

78- نور الدين العبيدي

79- عيسى جمعة

80- محمد الجوكر

81- أحمد أبو الشايب

82- عدنان الغربي

83- وليد فاروق

84- محمد الحتو

85- معن خليل

86- رفعت بحيري

87- زكريا مستوي

88- طارق الحمادي

89- حسن حبيب

90- أحمد سلطان

91- فهد خميس

92- بدر طبيب

93- فيصل خليل

94- عدنان حسين

95- عبدالله الشاهين

96- محمد عبدالله

97- أحمد ممدوح

98- عبدالله الكعبي

99- علي الزعابي

100- محمد البادع