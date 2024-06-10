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الرياضة

ديشامب: لا قلق على «الديوك» قبل «اليورو»!

ديشامب: لا قلق على «الديوك» قبل «اليورو»!
10 يونيو 2024 09:45

أنور إبراهيم (القاهرة)
اعترف ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا بأن فريقه عانى كثيراً أمام منتخب كندا، في المباراة الودية التي جمعتهما بمدينة بوردو الفرنسية وانتهت بالتعادل السلبي، وهي ثاني تجربة يلعبها «الديوك» استعداداً لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، التي تُقام في ألمانيا من 14 يونيو الجاري إلى 14يوليو المقبل.
وإذا كانت الجماهير الفرنسية اعتادت أن يقدم فريقها أداءً جيداً في مبارياته الودية مثلما فعل في مباراة لوكسمبورج التجريبية الأولى«3-0»، إلا أن الأداء الباهت، الذي ظهر عليه «الديوك» في مباراة كندا، لا يثير قلق ديشامب ولا يجعله يُطلق «جرس إنذار»، قبل المباريات الرسمية في البطولة، والتي يستهلها بمواجهة منتخب النمسا يوم 17 يونيو الجاري.
وتحدث ديشامب بطل العالم لاعباً ومدرباً، إلى القناة الأولى بالتلفزيون الفرنسي قائلاً: علينا أن ننظر إلى الجانب الإيجابي في هذه المواجهة، لقد لعبنا أمام منافس جيد، ورغم ذلك لاحت لنا بعض الفرص في شوط المباراة الأول، ثم واجهنا صعوبات في الدقائق الأخيرة من هذا الشوط، وأيضاً في نهاية الشوط الثاني، وقمنا بإجراء تغييرات، ولكنها لم تكن مثالية وإنما كانت ضرورية لإشراك أكبر عدد من اللاعبين المختارين.
وحرص ديشامب على أن يُذكر الجميع بأن منتخب فرنسا لم يكن وحده، الذي سقط في فخ التعادل والنتيجة السلبية في مثل هذه المباريات التجريبية، مشدداً على أن ثقته في الفريق لا تتزعزع رغم هذه النتيجة المحبطة.
وتابع: صحيح أن الأمر لم يكن سهلاً أو بسيطاً ولكننا نستفيد من التجربة في معالجة أية أخطاء قبل أول مواجهة رسمية في البطولة.
وذكّر ديشامب أيضاً أن المنتخب خرج بشباك نظيفة في المباراتين التجريبيتين، وتلك نقطة إيجابية، مشيراً إلى إن الفارق كبير بين اللقاءات الودية والمباريات الرسمية.
ولكي يبعث الطمأنينة في نفوس الفرنسيين، قال إن «الديوك» تعادل قبل ذهابه إلى مونديال روسيا 2018، مع المنتخب الأميركي في مباراة ودية، ولكن منتخب فرنسا فاز بعدها بكأس العالم.
غير أن الأمر الذي يثير دهشة الصحافة الفرنسية إن ديشامب ضم إلى القائمة الأولى للمنتخب أوريليان تشواميني متوسط ميدان ريال مدريد رغم أنه كان مصاباً منذ مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري الأبطال، ولم يكتمل شفاؤه حتى الآن ومع ذلك لم يستبعده عندما أرسل القائمة النهائية قبل 3 أيام، ولكن ديشامب برر ضمه بقوله: تشواميني سيكون جاهزاً قبل مباراة النمسا الأولى في البطولة يوم 17 يونيو، أو في المباراة الثانية على أقصى تقدير.

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