خيول «ياس» تخطف أضواء كأس الوثبة في فرنسا

أبوظبي (الاتحاد)

عززت خيول «ياس لإدارة سباقات الخيل»، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، حضورها القوي في مضمار لانجون ليبورن بفرنسا، بحصد المركزين الأول والثاني في سباق «كأس الوثبة ستاليونز بارون كاسكويت» للخيول العربية الأصيلة بعمر 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1800 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 12 ألف يورو، والذي أقيم برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويقام المهرجان بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي تتمتع بقاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

وخطفت خيول ياس الأضواء عبر المهرة «عالية»، ابنة «مهب» بإشراف جي لومير، وقيادة أنتوين ويرل، بالوصول إلى خط النهاية أولاً بفارق 1,5 طول، وبزمن قدره 1:55:82، بينما ذهب المركز الثاني إلى رفيق إسطبلها «غسان» بقيادة سامي لي، وإشراف دايمين فاتريجانت، فيما جاء في المركز الثالث المهر «كاسو هيوبوليت» للمالك والمدرب سي شينو، وقيادة فينسنت شينيت.

ومن جهة أخرى تتنافس 9 خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، في سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1500 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 5 آلاف يورو، والذي سيقام غداً الثلاثاء بمضمار والوني مونس جلين في مملكة بلجيكا.

وينافس على اللقب «الباسو» لجي تي زوتليف، بقيادة كي فاندربيك، و«تكس دي أي» ليوهان فريستربين، بقيادة كارين تيلتيجنس، و«نيل أدامز» لأورس إيشباخر، بقيادة ستيف لورين، و«كيرورا دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بقيادة ستيفان برو.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.