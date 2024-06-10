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الرياضة

إنجاز إماراتي لأبطال الدراجات المائية في اليابان

إنجاز إماراتي لأبطال الدراجات المائية في اليابان
10 يونيو 2024 10:30

أوساكا (الاتحاد)
واصلت الرياضات البحرية، تحقيق الإنجازات للرياضة الإماراتية، بعد أن حقق فريق شرطة دبي ممثل الإمارات، 3 ميداليات ضمن بطولة كأس آسيا للدراجات المائية، والتي نظمت بمدينة أوساكا في اليابان، بمشاركة 150 متسابقاً من مختلف أنحاء العالم، واستمرت من 6 حتى 9 يونيو، وبحضور قرابة 800 مشارك لمختلف الوفود الحاضرة.
وسجل أبطال فريق شرطة دبي أقوى النتائج عبر البطولة، بعد أن تمكن عبد الله الحمادي من تحقيق المركز الأول وذهبية فئة جالس ستوك محترفين، وحل أيضاً في المركز الثاني، وحصد فضية فئة جالس إكسبرت ليمتد، بالإضافة إلى تحقيق سلمان العوضي للمركز الأول وذهبية فئة جالس ستوك.
وجاءت النتائج الإيجابية كي تؤكد قوة وحضور فريق شرطة دبي عبر البطولة بإحراز ثلاثة ألقاب، بالإضافة إلى حلول خليفة بالسلاح في المركز الخامس في فئة جالس محترفين، وإحراز راشد سالم طاهر للمركز السادس في فئة واقف نوفس.
وكان الفريق قد بدأ المنافسات منذ الخميس الماضي مع سلسلة من التجارب الحرة، التي سبقت المراحل الرسمية، والتي شهدت تفوق الأبطال ووصولهم لمنصة التتويج.
حضر المنافسات مع فريق شرطة دبي كل من سالم العديدي مدير فريق شرطة دبي والطاقم الإداري راشد الطاير وسالم طاهر ويونس العوضي، بالإضافة إلى تواجد جمال الجناحي عضو مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية، والذي ترأس وفد الإمارات المشارك في البطولة.
من جهته وجه جمال الجناحي عضو مجلس إدارة الاتحاد، التهنئة لفريق شرطة دبي على تحقيق الإنجاز والتميز في المشاركة عبر كأس آسيا، والتي تقام للمرة الأولى في أوساكا في اليابان، وأكد أن تفوق شرطة دبي يعكس الاهتمام الكبير بالفريق، وألا تكون مشاركته من أجل الحضور فقط، بل المنافسة وكسب الألقاب، وقال: مشاركة نجوم فريق شرطة دبي كانت واضحة منذ البداية باستهدافهم للمنصة والمراكز الأولى، ولمسنا منهم اهتماماً كبيراً منذ بداية المشاركة.
وأضاف جمال الجناحي: إنجاز الفريق لن يتوقف عند هذه الجولة فقط، حيث إن هناك مشاركات عديدة قادمة، أبرزها الجولة الثانية للبطولة، والتي تقام في تايلاند، بالإضافة إلى بطولة العالم، والتي تقام في بولندا يوليو المقبل، وأيضاً في أميركا خلال الفترة المقبلة، وسيكون لنا ترتيبات أكثر وتجهيزات أفضل في الجولات القادمة من ناحية إعداد وتجهيز المشاركين.

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