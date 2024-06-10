الإثنين 10 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الرزوقي: عودة كاراتيه العين لمنصات التتويج بعد 24 عاماً مؤشر إيجابي

الرزوقي: عودة كاراتيه العين لمنصات التتويج بعد 24 عاماً مؤشر إيجابي
10 يونيو 2024 12:00

علي معالي (العين)
عبر اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه عن سعادته بصعود فريق العين لمنصات التتويج مرة أخرى، في منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد غياب 24 عاماً، حيث شهدت صالة استاد خليفة بن زايد بمدينة العين التي استضافت البطولة الغالية، عودة «الزعيم» مرة أخرى بعد غياب طويل.
وقال الرزوقي: «استضافة هذه الصالة للكأس الغالية في ختام الموسم الرياضي للكاراتيه، كانت إيجابية للغاية، خاصة وأنها المرة الأولى التي تشهد فيها مدينة العين إقامة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ونشكر إدارة النادي برئاسة العقيد منصور الهاشمي رئيس لجنة تسيير أعمال شركة العين للألعاب الرياضية على ما قدمه وفريق العمل لإنجاح أهم أحداث موسم الكاراتيه».
وأضاف: «نسعى في الموسم الجديد أن نجري بعض التغييرات، وستتم مناقشتها في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المقبل، وهي بطولات خاصة بالمقيمين والجاليات المقيمة على أرض الدولة بمشاركة جميع الجنسيات دون استثناء، وذلك لتوسيع رقعة اللعبة، وأن نيل اتحاد الكاراتيه، ضمن 4 اتحادات رياضية فقط، الموافقات الرسمية لتنظيم بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، هو شرف ومسؤولية كبرى تستوجب توجيه الشكر للمؤسسة الرسمية التي تتولى إدارة هذا الحدث والإشراف عليه، وتدعونا للفخر بتنظيم هذه الكأس الغالية على قلوبنا».
من جانبه عبر منصور الهاشمي عن سعادته بعودة العين إلى منصات التتويج في هذه الفترة القصيرة، التي تم فيها تجميع هذه العناصر التي أظهرت موهبتها في اللعبة وقال: «إقامة هذه الكأس الغالية في ضيافة نادي العين أسعدنا جميعاً، ونشكر اتحاد اللعبة على ثقته، ومساهمته في نشر اللعبة في كل ربوع الدولة».
وحرص اللواء الرزوقي على تكريم منصور الهاشمي بعد نجاح الاستضافة، وكذلك قام رئيس الاتحاد بتكريم اللجان العاملة التي أسهمت في نجاح الموسم الرياضي والخروج بهذا الشكل اللائق.

أخبار ذات صلة
عيسى علي: هيمنة الوصل على جوائز «استفتاء الاتحاد» جهود «عمل جماعي»
نهيان بن مبارك يفتتح عيادة «آرت» للخصوبة في العين
الكاراتيه
العين
ناصر عبدالرزاق الرزوقي
آخر الأخبار
رزان المبارك: مخرجات "COP28" نجحت في دمج الحفاظ على المحيطات ضمن أجندة المناخ
علوم الدار
رزان المبارك: مخرجات "COP28" نجحت في دمج الحفاظ على المحيطات ضمن أجندة المناخ
اليوم 15:07
اعتماد موازنة خاصة للاحتفالية بمئوية سلطان العويس 2025
التعليم والمعرفة
اعتماد موازنة خاصة للاحتفالية بمئوية سلطان العويس 2025
اليوم 15:03
"الخارجية"
علوم الدار
"الخارجية" تستعد لموسم سفر المواطنين لأداء مناسك الحج
اليوم 14:57
أبوظبي تستضيف المنتدى العالمي للتنقل ومدن الدراجات الهوائية
الرياضة
أبوظبي تستضيف المنتدى العالمي للتنقل ومدن الدراجات الهوائية
اليوم 14:45
سلطان القاسمي
علوم الدار
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري
اليوم 14:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©