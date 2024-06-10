الرزوقي: عودة كاراتيه العين لمنصات التتويج بعد 24 عاماً مؤشر إيجابي

علي معالي (العين)

عبر اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه عن سعادته بصعود فريق العين لمنصات التتويج مرة أخرى، في منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد غياب 24 عاماً، حيث شهدت صالة استاد خليفة بن زايد بمدينة العين التي استضافت البطولة الغالية، عودة «الزعيم» مرة أخرى بعد غياب طويل.

وقال الرزوقي: «استضافة هذه الصالة للكأس الغالية في ختام الموسم الرياضي للكاراتيه، كانت إيجابية للغاية، خاصة وأنها المرة الأولى التي تشهد فيها مدينة العين إقامة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ونشكر إدارة النادي برئاسة العقيد منصور الهاشمي رئيس لجنة تسيير أعمال شركة العين للألعاب الرياضية على ما قدمه وفريق العمل لإنجاح أهم أحداث موسم الكاراتيه».

وأضاف: «نسعى في الموسم الجديد أن نجري بعض التغييرات، وستتم مناقشتها في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المقبل، وهي بطولات خاصة بالمقيمين والجاليات المقيمة على أرض الدولة بمشاركة جميع الجنسيات دون استثناء، وذلك لتوسيع رقعة اللعبة، وأن نيل اتحاد الكاراتيه، ضمن 4 اتحادات رياضية فقط، الموافقات الرسمية لتنظيم بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، هو شرف ومسؤولية كبرى تستوجب توجيه الشكر للمؤسسة الرسمية التي تتولى إدارة هذا الحدث والإشراف عليه، وتدعونا للفخر بتنظيم هذه الكأس الغالية على قلوبنا».

من جانبه عبر منصور الهاشمي عن سعادته بعودة العين إلى منصات التتويج في هذه الفترة القصيرة، التي تم فيها تجميع هذه العناصر التي أظهرت موهبتها في اللعبة وقال: «إقامة هذه الكأس الغالية في ضيافة نادي العين أسعدنا جميعاً، ونشكر اتحاد اللعبة على ثقته، ومساهمته في نشر اللعبة في كل ربوع الدولة».

وحرص اللواء الرزوقي على تكريم منصور الهاشمي بعد نجاح الاستضافة، وكذلك قام رئيس الاتحاد بتكريم اللجان العاملة التي أسهمت في نجاح الموسم الرياضي والخروج بهذا الشكل اللائق.