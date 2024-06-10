«بناء الأجسام» يُسخر إمكاناته لدعم «الأولمبياد الخاص»

أبوظبي (الاتحاد)

بارك الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، نجاح مؤسسة «الأولمبياد الخاص»، بتنظيم النسخة الأولى من الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص، الذي أقيم بمشاركة كبيرة وحقق مكاسب هامة في المنافسات التي أقيمت في أبوظبي، ترجمة لتوجيهات والرعاية الأبوية اللامحدودة من قيادتنا الرشيدة تجاه جميع مكونات أبناء المجتمع.

وأكد الشرقي، أن الاتفاقية التي قام الاتحاد بإبرامها مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وتهدف إلى دعم ممارسة رياضة القوة البدنية، في صفوف أصحاب الهمم لترسيخ رؤية واستراتيجية المؤسسة لتمكين ودمج أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية مجتمعياً عن طريق الرياضة واستراتيجية الاتحاد في تعزيز الرياضة المجتمعية، وتأمين الشراكة للمساهمة بتنمية الرياضة الإماراتية.

وأكد محمد عبد الرحيم المري الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، أن الاتفاقية التي تستمر لعام كامل قابلة للتمديد تنص على تبادل المعرفة والخبرات المتعلقة بأنشطة القوة البدنية، وتوفير الحكام والمنظمين والمتطوعين، وفقاً لبرامج اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، والعمل على إنشاء مراكز تدريب على مستوى الدولة لرياضة القوة البدنية.

وأضاف المري: تتضمن الاتفاقية الاستفادة من خبرات الطرفين لتحقيق الأهداف المرسومة، إضافة إلى تنظيم بطولات رياضية موحدة وفعاليات رياضية مجتمعية في القوة البدنية، والعمل على تكوين فرق ومنتخبات وطنية في القوة البدنية واستقطاب الرياضيين للمشاركة بالمنتخبات الوطنية للرياضات الموحدة وتمثيل الدولة محلياً ودولياً، وتأمين ورش تعريفية، ودورات صقل للمدربين وللحكام والمنظمين والمتطوعين، وللكوادر الفنية للمساهمة بتنظيم البطولات والأحداث الرياضية.