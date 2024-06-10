السويدية جرانت تتفوق على «الرجال» في «السباق إلى دبي»



دبي (الاتحاد)

كررت اللاعبة السويدية لين جرانت، إنجازها التاريخي، باعتبارها اللاعبة الوحيدة في تاريخ جولة دي بي ورلد للجولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، تحقق الفوز على منافسيها من اللاعبين الرجال، للمرة الثانية في آخر ثلاث نسخ من بطولة فولفو الاسكندنافية المختلطة في السويد.

وتشهد روزنامة جولة دي بي وورلد للجولف، المخصصة لمنافسات جولف الرجال المحترفين، إقامة 45 بطولة في 24 دولة حول العالم هذا الموسم، فيما تُعد البطولة الاسكندنافية استثناءً بوصفها مفتوحة لكلا الجنسين من الرجال والسيدات، وجاء فوز اللاعبة للمرة الثانية بعد جولة ختامية عادت فيها من تأخرها بفارق 10 مراكز عن الصدارة لتنتزع المركز الأول من مواطنها سيباستيان سوديربيرج، بعدما سجلت صاحبة الـ 24، مجموع 7 ضربات تحت المعدل، لتنهي المنافسات بإجمالي 17 ضربة تحت المعدل، فيما أنهى سوديربيرج مشواره برصيد 16 ضربة تحت المعدل.

واستفاد سوديربيرج من هذه الوصافة، ليتقدم 3 خطوات في الترتيب العالمي لـ «السباق إلى دبي» من رولكس، الصادر أمس، ويصبح بالمركز الثاني هذا الموسم بإجمالي 1.583 نقطة، ويقترب من الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، المتصدر وحامل لقب «السباق إلى دبي»، والذي يمتلك في جعبته 1.851 نقطة، مستفيداً من تحقيقه لقب بطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» في يناير الماضي.

وأصبح الأسكتلندي كالوم هيل، أكبر المستفيدين هذا الأسبوع، بعدما حقق المركز الثاني مناصفة مع سوديربيرج، ليتقدم 50 خطوة دفعة واحدة في ترتيب «السباق إلى دبي» من رولكس، ويصبح بالمركز 21، برصيد 718 نقطة.

وسيكون ختام الموسم الحالي للجولة التي تقام برعاية دي بي ورلد «موانئ دبي العالمية»، وتطوف العالم تحت شعار «السباق إلى دبي»، بضيافة الإمارات مع نظام متجدد عبر بطولتين على التوالي في شهر نوفمبر من العام الجاري مع بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس، بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، ثم بطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للجولف، بمشاركة أفضل 50 لاعباً.

فيما كانت البطولة الاسكندنافية المختلطة في السويد واحدة من بطولات «السلسلة الأوروبية»، حيث سيكون هناك خمس سلاسل دولية، لكل منها هويتها الخاصة هذا الموسم في جولة دي بي ورلد، ولكل سلسلة بطلها الخاص، الذي سيكسب في كل منها 200 ألف دولار أميركي من مجموع مكافآت مالية إضافية تبلغ مليون دولار، وسيتأهل أبطال كل سلسلة إلى بطولات سلسلة «باك 9»، قبل أن يختتم الموسم بعد أن يطوف العالم تحت عنوان «بلاي أوف» الختامي لجولة دي بي ورلد.