عيسى علي: هيمنة الوصل على جوائز «استفتاء الاتحاد» جهود «عمل جماعي»

معتصم عبدالله (دبي)

حصدت نتائج «النسخة الـ 21» للاستفتاء السنوي لـ «الاتحاد»، لاختيار نجوم الموسم الكروي 2023- 2024، بمشاركة 100 شخصية رياضية، تفاعلاً واسعاً في أوساط الشارع الرياضي، في ظل اتفاق شبه كامل مع الاختيارات التي شملت 9 فئات.

وشهد استفتاء «الاتحاد» مشاركة واسعة شملت 100 شخصية، من الوسط الرياضي ما بين مسؤولين رياضيين ومدربين ولاعبين وإداريين، وشخصيات من مجالس إدارات الأندية ومحللين وإعلاميين، وعدد من المهتمين والمتابعين للموسم المحلي وكرة القدم الإماراتية.

ومنح إنجاز العين القاري بتتويجه بطلاً لدوري أبطال آسيا 2023- 2024، «الزعيم» لقب «أفضل فريق»، وسط منافسة قوية من الوصل بطل ثنائية «الكأس الأغلى ودرع دوري أدنوك للمحترفين»، في الوقت الذي توزعت فيه بقية «الجوائز الفردية» بين نجوم «الإمبراطور» و«الزعيم».

وشملت الجوائز تتويج فابيو ليما «الوصل» بجائزة أفضل لاعب مواطن، وسفيان رحيمي «العين» أفضل لاعب أجنبي، وحصل الصربي ميلوش «الوصل» على أفضل مدرب، خالد عيسى «العين» أفضل حارس، نال سياكا «الوصل» أفضل لاعب صاعد «مواطن ومقيم»، الدولي المعتزل محمد عبدالله حسن «الصافرة الذهبية»، عيسى علي «الوصل» أفضل إداري، الوصل «أفضل جمهور».

وهنأ عيسى علي مدير فريق نادي الوصل، والفائز بجائزة أفضل إداري، بالنجاح الكبير لنجوم الوصل بحصولهم على «حصة الأسد» في نتائج الاستفتاء، مشيداً في الوقت ذاته بالنجاح القاري لنادي العين وتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا.

وقال عيسى: «الجوائز الفردية استكمال لمسيرة النجاح الجماعي لفريق نادي الوصل في الموسم، الذي تحقق بفضل دعم قيادة النادي ومجلس الإدارة، وجهود اللاعبين في الملعب، بجانب الدعم غير المستغرب والمستمر من جماهير الوصل في كل البطولات».

أضاف: «عودة الوصل لمعانقة الألقاب من الباب الكبير بحصد ثنائية الكأس والدوري، هو نتيجة مجهود وعمل مشترك لكل منتسبي نادي الوصل، والاختيار الحالي لنجوم الفريق في استفتاء الاتحاد حافز إضافي لبذل المزيد من الجهد من أجل الاستمرار في القمة»، مشيداً بمبادرات «الاتحاد» في تثمين جهود أبطال الموسم الرياضي.

من جانبه، علق فابيو ليما نجم الوصل المتوج بجائزة أفضل لاعب قائلاً: «من المهم أن تحصل على الجوائز الفردية، لكن ما يظل في تاريخك لفترة طويلة هو الفوز بالألقاب الجماعية مع الفريق، الموسم الحالي كان صعباً جداً، لكننا قدمنا كل ما لدينا، وحان الآن وقت الاحتفال بهاتين البطولتين والاستمتاع بهذه اللحظات».

وحول المشاركة المرتقبة لـ «الامبراطور» في «دوري أبطل آسيا للنخبة» في الموسم المقابل، أوضح قائلاً: «اللعب في دوري الأبطال صعب جداً لأن جميع الفريق قوية، ولن نتحدث الآن عن اللقب القاري، بل سنفكر في كل مباراة على حدة عندما تبدأ البطولة»، ولم يغفل ليما تهنئة العين باللقب الآسيوي بعد المستوى المميز للفريق في البطولة والمباراة النهائية، الأمر الذي أضفى مشاعر السعادة على الرياضة الإماراتية.