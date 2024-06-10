مفاجاة كبرى.. أنشيلوتي: الريال لن يشارك في بطولة كأس العالم للأندية



أنور إبراهيم (القاهرة)

فجر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد مفاجأة كبرى، إذ أوضح أن الريال لن يشارك في بطولة كأس العالم للأندية في صيغتها الجديدة 2025، التي تقام في الولايات المتحدة الأميركية من 15يونيو إلى 13يوليو.

وقال أنشيلوتي في تصريحات لصحيفة «إيل جيورنال»: هذا موقف واضح لا لبس فيه، وحث اللاعبين والأندية على عدم المشاركة في هذه البطولة.

وأضاف: مباراة واحدة للريال تساوي 20 مليون يورو، والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يريد أن يمنحنا هذا المبلغ الهزيل في حالة الفوز بالبطولة وبعد لعب عدد كبير من المباريات، حتى الفوز بكأسها، إنه أمر سلبي وأنا على ثقة من أن أندية أخرى سترفض دعوة الفيفا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر العام الماضي إدخال نقلة حقيقية على مونديال الأندية، فبعد أن كان عدد الفرق 7 فقط في نسخة 2023، وهي مانشستر سيتي وفلومينينسي وكلوب ليون والنادي الأهلي وأوروا ريد دياموندز وأوكلاند سيتي والاتحاد، سيصبح العدد 32 فريقاً في 2025، وتقام على امتداد ما يقرب من الشهر بصيغة مماثلة لبطولة كأس العالم للمنتخبات، حيث يتم توزيع الفرق إلى 4 مجموعات، ثم مرحلة نهائية، على أن تقام البطولة كل أربع سنوات.

ويشارك من أوروبا في هذه الصيغة الجديدة لمونديال الأندية 12 نادياً، بينهم أبطال دوري الأبطال الأوروبي، خلال السنوات الثلاث الأخيرة (تشيلسي في 2021وريال مدريد في 2022، ومانشستر سيتي في 2023). أما الأندية الأوروبية الأخرى التي تصعد إلى هذه البطولة وعددها 9 أندية، فهي بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند وسالزبورج وباريس سان جيرمان وإنترميلان ويوفينتوس وبورتو وبنفيكا وأتليتكو مدريد، وتم اختيارها على أساس نتائجها في المواسم الأربعة الأخيرة.

وذكر موقع جول العالمي أن الكل ينتظر الآن لمعرفة من سيتبع ريال مدريد ويرفض المشاركة.