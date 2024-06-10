أبوظبي تستضيف المنتدى العالمي للتنقل ومدن الدراجات الهوائية

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي - مدينة الدراجات الهوائية - على مدار يومي 18 و19 ديسمبر، الدورة السادسة من المنتدى العالمي للتنقل ومدن الدراجات الهوائية 2024، الذي يقام لأول مرة في قارة آسيا، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويُعقد على هامش بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية التي تقام منافساتها خلال الفترة من 17 - 21 ديسمبر المقبل.

وتشهد الدورة المرتقبة من المنتدى العالمي للتنقل ومدن الدراجات الهوائية في يومه الأول مؤتمراً يستضيف ممثلين عن الاتحادات الدولية والقارية، وممثلين عن الدولة المستضيفة، وخبراء صناعة الرياضة، وعدداً كبيراً من مناصري استخدام الدراجات الهوائية كوسيلة للتنقل، فيما تقام في اليوم الثاني من المنتدى ورش عمل ومحاضرات وحلقات نقاش، وكذلك زيارات ميدانية، حيث سيتم الإعلان عن البرنامج الكامل للمنتدى في وقت لاحق.

من جانبه رحّب عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، باستضافة أبوظبي للمنتدى العالمي وكافة المشاركين فيه، في الوقت الذي يسلط المنتدى العالمي الضوء على تعزيز رياضة ركوب الدراجات الهوائية كوسيلة من وسائل الاستدامة، حيث يتزامن ويتوافق المنتدى العالمي في أهدافه مع حرص القيادة الرشيدة على تعزيز التزامها بقضايا الاستدامة.

وقال العواني: «مرة أخرى تواصل أبوظبي كسب ثقة الاتحادات العالمية والدولية والقارية في استضافة وتنظيم العديد من الفعاليات المتعلقة بركوب الدراجات الهوائية، ومنها مؤخراً طواف الإمارات، والمنتدى العالمي المرتقب في ديسمبر المقبل، الذي سيناقش العديد من القضايا الهامة، بحضور عدد كبير من ممثلي الاتحادات، وصناع القرار».

وقال ديفيد لابارتينت، رئيس الاتحاد الدولي للدراجات: «يسعدنا تنظيم الدورة السادسة من المنتدى العالمي للتنقل والدراجات الهوائية في أبوظبي، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي الداعم الرئيس لبطولات العالم للاتحاد الدولي للدراجات، حيث تتمتع أبوظبي برؤية وخطة رئيسية واستراتيجية واضحة لتعزيز رياضة ركوب الدراجات في المجتمع وجعل هذه الرياضة في متناول الجميع، وبالنسبة لنا فإن استضافة المنتدى خارج أوروبا لأول مرة سيسمح لنا بالوصول إلى جماهير جديدة لتعزيز أفضل الممارسات في مجال التنمية المستدامة في القارة الآسيوية، وخصوصاً خلال استضافة أبوظبي لمنافسات بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية».

وكانت أبوظبي في العام 2021 قد حصلت على لقب «مدينة الدراجات الهوائية» لتصبح أول مدينة في الشرق الأوسط وآسيا تحصل على هذا الوسام. وبالإضافة إلى بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية لعام 2024 في ديسمبر، ستستضيف أبوظبي أيضاً بطولة العالم للدراجات الهوائية الإلكترونية 2024، وبطولة العالم للدراجات الهوائية على الطرق لعام 2028، وبطولة العالمي يو سي آي جران فوندو 2028، وبطولة العالم للدراجات الهوائية على المضمار في 2029.

وتشكل منصة «بايك أبوظبي» المحرك الأساس لطموحات الإمارة في رياضة ركوب الدراجات على المدى الطويل لتكون وجهة عالمية رائدة في ركوب الدراجات الهوائية، وجاء إطلاقها بالتزامن مع نيل أبوظبي شعار مدينة الدراجات الهوائية من الاتحاد الدولي للدراجات، الهيئة العالمية المنظمة لرياضة ركوب الدراجات الهوائية، لتصبح العاصمة أول مدينة آسيوية تحظى بهذا اللقب المرموق، وتوفر بايك أبوظبي المزيد من الدعم لجهود الترويج لركوب الدراجات، باعتباره نشاطاً ترفيهياً صحياً، ووسيلة مستدامة للتنقل، ورياضةً تنافسيةً للهواة والمحترفين، وتشمل مبادرات «بايك أبوظبي» توسيع شبكة الدراجات الهوائية الحالية في الإمارة، والتي يبلغ طولها أكثر من 300 كيلومتر إلى حوالي 1000 كيلومتر في المستقبل القريب. وسيشمل جزء من التوسعة طريقاً منفصلاً للدراجات يبلغ طوله 109 كيلومترات ويربط الوجهات الرئيسية في جميع أنحاء المدينة. وسيتم عرض مثل هذه التطورات في البنية التحتية لركوب الدراجات، وغيرها من مواقع ركوب الدراجات الشهيرة، خلال جولات الدراجات التي يتم تنظيمها لجميع الحاضرين في المنتدى العالمي المرتقب خلال اليوم الثاني في 19 ديسمبر.

وانطلق المنتدى العالمي للتنقل ومدن الدراجات الهوائية في دورته الأولى في ميلانو (إيطاليا) 2018، ثم عُقد في باريس (فرنسا) 2019، أودنسه (الدنمارك) 2021، غلاسكو، اسكتلندا، (المملكة المتحدة) 2022، بروج (بلجيكا) في عام 2023، ويتم تنظيم المنتدى كجزء من التزام الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية الاستراتيجي بتطوير ركوب الدراجات في جميع أنحاء العالم، باعتبارها وسيلة نقل رياضية ومستدامة.