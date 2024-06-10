باخ: الانتخابات البرلمانية لن تؤثر على أولمبياد باريس

باريس (رويترز)

قال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إن الاضطرابات السياسية الحالية في فرنسا لن تؤثر على الاستعداد للألعاب الأولمبية الصيفية، بعد أن فاجأ الرئيس إيمانويل ماكرون البلاد بدعوته لإجراء انتخابات برلمانية جديدة، وستجرى جولتان من الانتخابات 30 يونيو والسابع من يوليو المقبل، والأخيرة تأتي قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق الأولمبياد.

وقال باخ خلال فعاليات الاستعداد لأولمبياد باريس 2024 في باريس: «فرنسا معتادة على إجراء الانتخابات، وستفعل ذلك مرة أخرى، مهما كانت النتيجة، فإن القادة السياسيين سيدعمون الألعاب الأولمبية، ليس لدي ما يشير على الإطلاق إلى تفكك هذه الوحدة الآن أو قبل يومين فقط من افتتاح الأولمبياد».