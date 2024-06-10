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الرياضة

90 لاعباً في اختبارات الموهوبين بالشارقة

90 لاعباً في اختبارات الموهوبين بالشارقة
10 يونيو 2024 15:44

الشارقة (الاتحاد) 
في إطار خطة مجلس الشارقة الرياضي السنوية لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم، خضع 90 لاعباً من 8 أندية في الشارقة لاختبارات بدنية، شمل الاختبار استعداد اللاعبين لممارسة 12 لعبة، وهي القوس والسهم، والرماية، والجودو، والتايكواندو، والتجديف، والسباحة، والكاراتيه، والريشة الطائرة، وألعاب القوى، والشراع، والدراجات، والمبارزة، وذلك من خلال فريق عمل فني من قسم رعاية الموهوبين بإدارة شؤون الرياضة والتطوير، وقامت أجهزة القياس الحديثة بتصنيف اللاعبين وفقاً لمدى تفاعلهم مع كل لعبة.
وتعقيباً على المحصلة، أكد محمد عبيد الحصان مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير أن الاختبارات تستهدف اكتشاف العناصر الموهوبة صاحبة المستويات الواعدة حتى تحظى برعاية تضمن تألقها لتصبح بطلة، وأشار إلى أن الاختبارات تجري بواقع 3 مرات سنوياً، ومن مرحلة إلى أخرى يتم قياس حجم التطور رقمياً من خلال قاعدة بيانات تفصيلية، حتى تتواصل الجهود ويستمر التطور بالنسبة لكل موهبة من خلال برامج متقدمة تشمل المعسكرات والبطولات، حيث سيتم تقديم توصيات لمدربي الأندية بعد تحليل نتائج الاختبارات بعد كل مرحلة، ليتم العمل على تحسين الجوانب، التي تحتاج إلى تطوير لكل لاعب، موجهاً الشكر إلى الأندية والمدربين على التعاون، الذي يقود إلى تحقيق الأهداف المنشودة.

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