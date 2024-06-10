ذهبية وفضية لدراجات الإمارات في «آسيوية» كازاخستان

رضا سليم (دبي)

أحرز منتخبنا الوطني للدراجات ميدالية ذهبية وأخرى فضية ضمن منافسات البطولة الآسيوية للطريق المقامة حالياً في كازاخستان، وجاءت الميدالية الذهبية عن طريق عبدالله جاسم في سباق الفردي العام تحت 23 سنة، فيما أحرز محمد المطيوعي الميدالية الفضية في نفس السباق في إنجاز تاريخي يحدث للمرة الأولى في تاريخ مشاركات الدراجات الإماراتية في البطولات الآسيوية للطريق.

ويشارك منتخبنا في فئات الرجال وتحت 23 سنة وإناث وشابات، ونجح خلال البطولة، التي يسدل عليها الستار الأربعاء في حصد ذهبية وفضية فئة تحت 23 سنة.

وأعرب منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد عن سعادته بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب في كازاخستان، مشيراً إلى أن الإنجاز يحسب لكافة أفراد المنتخب والمدرب يوسف ميرزا، والطاقم الفني والإداري، مؤكداً أن تواجد عبدالله جاسم ومحمد المطيوعي مع فريق الإمارات للمحترفين ساهم كثيراً في خلق طفرة فنية للدراجات الإماراتية في المستقبل وهذه ستكون البداية فقط، وسيكون للإمارات مستقبل رائع الفترة المقبلة.