رابطة المحترفين تعقد ورشة عمل فنية



دبي (الاتحاد)

عقدت رابطة المحترفين ورشة عمل لمناقشة روزنامة الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، بحضور حسن طالب المري، طارق الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي أعضاء مجلس إدارة الرابطة، وأعضاء اللجنة الفنية وممثلي اتحاد الكرة، والأندية المحترفة.

افتتحت الورشة بكلمة ألقاها حسن طالب المري، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، رئيس اللجنة الفنية، أكد خلالها حرص الرابطة على إقامة هذه الورشة بشكل دوري، إيماناً منها بأهمية توحيد الجهود لمواصلة تطوير الكرة الإماراتية وتطوير وإعلاء الجوانب الفنية لمسابقات المحترفين، ضمن الرؤية التطويرية الشاملة لكل النواحي المتعلقة بمنظومتنا الكروية، وفق الخطة الاستراتيجية للرابطة 2020-2030.

وقدم مصعب المرزوقي، مدير إدارة الدعم المؤسسي، شرحاً مفصلاً حول الروزنامة المقترحة بعد تسكين المواعيد الخاصة بالمنتخبات الوطنية، والمشاركات الخارجية للأندية المحترفة، وشهدت الورشة الفنية تفاعلاً إيجابياً حول روزنامة الموسم الرياضي الجديد مع ممثلي الأندية المحترفة من خلال مناقشة المقترحات والتحديات.