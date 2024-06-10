الإثنين 10 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رابطة المحترفين تعقد ورشة عمل فنية

رابطة المحترفين تعقد ورشة عمل فنية
10 يونيو 2024 19:52

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الأندية المحترفة تعيد انتخاب مجلس إدارة «الرابطة» بالتزكية
المنذري في طريقه إلى كلباء

عقدت رابطة المحترفين ورشة عمل لمناقشة روزنامة الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، بحضور حسن طالب المري، طارق الشبيبي، سعيد عبيد الكعبي أعضاء مجلس إدارة الرابطة، وأعضاء اللجنة الفنية وممثلي اتحاد الكرة، والأندية المحترفة.
افتتحت الورشة بكلمة ألقاها حسن طالب المري، عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، رئيس اللجنة الفنية، أكد خلالها حرص الرابطة على إقامة هذه الورشة بشكل دوري، إيماناً منها بأهمية توحيد الجهود لمواصلة تطوير الكرة الإماراتية وتطوير وإعلاء الجوانب الفنية لمسابقات المحترفين، ضمن الرؤية التطويرية الشاملة لكل النواحي المتعلقة بمنظومتنا الكروية، وفق الخطة الاستراتيجية للرابطة 2020-2030.
وقدم مصعب المرزوقي، مدير إدارة الدعم المؤسسي، شرحاً مفصلاً حول الروزنامة المقترحة بعد تسكين المواعيد الخاصة بالمنتخبات الوطنية، والمشاركات الخارجية للأندية المحترفة، وشهدت الورشة الفنية تفاعلاً إيجابياً حول روزنامة الموسم الرياضي الجديد مع ممثلي الأندية المحترفة من خلال مناقشة المقترحات والتحديات.

رابطة المحترفين
رابطة المحترفين الإماراتية
دوري أدنوك للمحترفين
أندية المحترفين
آخر الأخبار
رئيس الوزراء الهند مودي يتوسط أعضاء حكومته الجديدة
الأخبار العالمية
رئيس وزراء الهند يكشف عن حكومته الجديدة
اليوم 20:49
ساولوس تشيليما نائب رئيس مالاوي
الأخبار العالمية
اختفاء طائرة تقل نائب رئيس مالاوي
اليوم 20:14
جاستن جاتلين لبولت: يا شقيق ماذا تفعل هناك؟ لقد اعتزلنا
الرياضة
جاستن جاتلين لبولت: يا شقيق ماذا تفعل هناك؟ لقد اعتزلنا
اليوم 20:10
رياضيون: الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص أبرزت مواهب واعدة
الرياضة
رياضيون: الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص أبرزت مواهب واعدة
اليوم 20:08
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
زيلينسكي يردّ على أنباء عن سيطرة روسيا على قرية
اليوم 20:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©