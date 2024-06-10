كشك يقود «يد الشارقة»



رضا سليم (دبي)

تعاقد نادي الشارقة الرياضي مع المدرب المصري محمد سمير كشك، لقيادة الفريق الأول لكرة اليد للموسم الرياضي المقبل خلفاً للمدرب التونسي سامي السعيدي، وسبق للمدرب المصري، اللعب في صفوف الملك الشرقاوي خلال الفترة من 2006 إلى 2010 وحقق مع رجال الشارقة لقبين لكأس رئيس الدولة لكرة اليد، وكأس الاتحاد مرتين.

ويملك كشك مسيرة ناجحة خلال فترة اللعب مع منتخب مصر والعديد من أندية القمة بالدوري المصري والإماراتي والسعودي، كما تولى قيادة عدد من الأندية في الإمارات والسعودية، قبل أن ينضم إلى نادي الشارقة ضمن مشروع كرة اليد الشرقاوية الذي يسيطر على الألقاب المحلية آخر 8 مواسم.

يذكر إن فريق رجال الشارقة لكرة اليد، اختتم الموسم بحصد 5 ألقاب هي الدوري العام وكأس الاتحاد وكأس السوبر وكأس الإمارات، ولقب خارجي كأس السوبر الإماراتي البحريني.