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جاستن جاتلين لبولت: يا شقيق ماذا تفعل هناك؟ لقد اعتزلنا

جاستن جاتلين لبولت: يا شقيق ماذا تفعل هناك؟ لقد اعتزلنا
10 يونيو 2024 20:10
  • لندن (رويترز)
    تعرض العداء الجاميكي المعتزل يوسين بولت لتمزق في وتر العرقوب خلال مشاركته في مباراة كرة قدم خيرية في لندن، وخرج بولت، الفائز بثماني ذهبيات أولمبية وحامل الرقم القياسي العالمي في سباقي 100 و200 متر، على محفة خلال الشوط الثاني من مباراة (سوكر ايد) التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج.
    ونشر بولت عبر انستجرام صورة له داخل غرفة الملابس وقدمه اليمنى في جبيرة، وكتب بولت «تعرضت لتمزق في وتر العرقوب، لكننا نعرف أننا محاربون».
    وكان بولت قائداً لفريق العالم أمام فريق إنجلترا والذي ضم لاعبين دوليين سابقين أمثال جيرمين ديفو.
    وكان البطل الأولمبي الأميركي جاستن جاتلين من بين آلاف الأشخاص الذين علقوا على منشور بولت، وكتب «يا شقيق، ماذا تفعل هناك؟ لقد اعتزلنا، ألا تتذكر» وأرفق التعليق برمز ضاحك، واعتزل بولت (37 عاماً) بعد بطولة العالم 2017 في لندن. 

 

بولت
أوسين بولت
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