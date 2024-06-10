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مصر تكتفي بالتعادل مع غينيا بيساو في تصفيات أفريقيا للمونديال

مصر تكتفي بالتعادل مع غينيا بيساو في تصفيات أفريقيا للمونديال
10 يونيو 2024 22:45


بيساو (د ب أ)
اكتفى منتخب مصر بالتعادل 1/1 مع مضيفه منتخب غينيا بيساو اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا. وتقدم منتخب غينيا بيساو في الدقيقة 42 عن طريق ماما بالدي، قبل أن يدرك محمد صلاح التعادل للمنتخب المصري في الدقيقة 70.
ورفع منتخب مصر رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة، بفارق أربع نقاط عن منتخب غينيا بيساو صاحب المركز الثاني، وبفارق سبع نقاط عن منتخب بوركينا فاسو الذي سيواجه سيراليون صاحب المركز الرابع برصيد أربع نقاط. ويحتل منتخب إثيوبيا المركز الخامس (قبل الأخير) برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب برصيد نقطة واحدة.

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