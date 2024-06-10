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الرياضة

المدفع رئيساً لشركة الشارقة لكرة القدم

المدفع رئيساً لشركة الشارقة لكرة القدم
11 يونيو 2024 01:15

الشارقة (الاتحاد) 

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عقد مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي بتشكيله الجديد اجتماعه الأول برئاسة خالد عيسى المدفع، وبحضور جميع الأعضاء، وشهد الاجتماع توزيع الحقائب الإدارية، واستعراض التوجهات الاستراتيجية للارتقاء بكافة الإدارات والفرق الرياضية بالنادي خلال الفترة المقبلة.
في بداية الاجتماع، رفع خالد عيسى المدفع وأعضاء المجلس، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الثقة الغالية ومباركته ودعمه اللامحدود للرياضة والرياضيين، كما توجه المجلس بالشكر والامتنان إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، على دعمه ومتابعته الدائمة.
وأقر مجلس الإدارة استمرار شركة كرة القدم في أداء مهامها برئاسة خالد عيسى المدفع لحين الانتهاء من إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتلبية احتياجات الفريق الأول وقطاع المراحل السنية ومتطلبات المرحلة القادمة، وتقلد ناصر سعيد بن عفصان الإدارة المالية، وأُسندت مهام إدارة الاستراتيجية والريادة إلى طارق جاسم المدفع، ويترأس إبراهيم محمد الجروان إدارة شركة الاستثمار والتطوير التجاري، أما إدارة الألعاب الجماعية فيترأسها محمد عبيد الحصان، وسليمان عبدالرحمن عبدالله رئيساً لإدارة الألعاب الفردية، وكلف محمد علي الحمادي بمهمة رئيس الإدارة القانونية.

نادي الشارقة الرياضي
شركة الشارقة لكرة القدم
الشارقة
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