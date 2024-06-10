«الأبيض» يبحث عن «العلامة الكاملة» أمام البحرين

معتز الشامي (دبي)

يلتقي منتخبنا الوطني، شقيقه البحريني عند التاسعة مساء اليوم على استاد زعبيل بنادي الوصل، في ختام مشواره بالمرحلة الثانية للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027، والتي يدخلها «الأبيض»، بعدما حسم بطاقة التأهل إلى المرحلة الثالثة للتصفيات، بصدارة المجموعة الثامنة بـ15 نقطة، وخلفه الأحمر البحريني في الترتيب الثاني بـ10 نقاط، بينما تسحب قرعة المرحلة الثالثة من التصفيات يوم 27 يونيو الجاري في كوالالمبور.

ويخوض «الأبيض» المواجهة المرتقبة، اليوم، بدوافع الفوز ومواصلة حصد العلامة الكاملة، والوصول إلى 18 نقطة، وهو ما يتمسك به الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة باولو بينتو، لزرع ثقافة الفوز لدى اللاعبين، فضلاً عن تجهيز اللاعبين لقادم المباريات الخاصة بمشوار التصفيات الطويلة، الذي يستمر حتى 2026.

وشدد بينتو في المحاضرة الفنية للاعبين على أهمية تحقيق الفوز في جميع المباريات، مشيراً إلى أن تشكيلة المنتخب تتطلب القتال في الملعب والتدريبات، واللعب برغبة دائمة في الفوز.

ويتوقع أن يجري بينتو بعض التغييرات البسيطة على تشكيلة المنتخب، في ظل جاهزية سلطان عادل المتوقع عودته لقيادة الهجوم، بعد انتهاء إيقافه في مباراة نيبال الخميس الماضي بداعي تراكم الإنذارات، كما ستكون هناك بعض العناصر المؤهلة للعب والمشاركة، لا سيما خالد عيسى في حراسة المرمى ويحيى نادر وخالد الهاشمي.

ويتوقع أن يلعب «الأبيض» بتشكيلة هجومية للضغط على دفاعات الأحمر البحريني، الذي سيواجه منتخبنا دون ضغوط، بعدما ضمن بطاقة التأهل إلى المرحلة الثالثة في التصفيات عن المجموعة الثامنة، كما يمتلك لاعبين مميزين في كل الخطوط ويتمسك برغبة الفوز وتقديم الأداء المميز أمام منتخبنا كونه متصدر المجموعة.

وطالب بينتو جميع اللاعبين بإظهار الجدية في الملعب والالتزام بالتعليمات الفنية، لا سيما من حيث استغلال الفرص وترجمتها إلى أهداف، وقدم كل من حارب عبد الله وعلي صالح وطحنون الزعابي مستويات مميزة، في مباراة نيبال الأخيرة، وسيكون لهم دور أكبر خلال مباراة اليوم.