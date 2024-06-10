موسم السلة ينطلق 15 سبتمبر بكأس نائب رئيس الدولة

علي معالي (دبي)

كشف اتحاد كرة السلة عن موعد انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2024-2025 بمسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وذلك يوم 15 سبتمبر المقبل، بمشاركة 7 فرق، وهي شباب الأهلي، والنصر، والبطائح، والشارقة، والوصل، والوحدة والظفرة، وهو نفس عدد الفرق التي تشارك في بطولة الدوري، التي تنطلق في الرابع من أكتوبر المقبل.

في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، تضم الأولى كلاً من شباب الأهلي والشارقة والوصل، وتضم المجموعة الثانية النصر، البطائح، الوحدة، والظفرة، وتقام مباريات المرحلة الأولى (الدوري التمهيدي) بنظام الدوري من دور واحد لكل مجموعة، وتقام المباريات على ملعب الفريق المتقدم في الترتيب العام للدوري.

وتقام المرحلة الثانية (الدور ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي) في ربع النهائي من مباراة فاصلة واحدة بنظام خروج المغلوب على ملعب الفريق المتقدم في الترتيب، وفي الدور نصف النهائي تقام مباراة فاصلة واحدة بنظام خروج المغلوب على ملعب الفريق المتقدم في المرحلة الأولى لتحديد الفريقين اللذين سوف يتأهلان للدور النهائي، ويقام الدور النهائي من مباراة فاصلة واحدة بين الفريقين الفائزين على ملعب الفريق المتقدم في المرحلة الأولى لتحديد المراكز 1 و2، وفي حال عدم وجود أفضلية لاستضافة المباريات تقام قرعة بين الطرفين.