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الرياضة

هزاع بن زايد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم

هزاع بن زايد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم
11 يونيو 2024 01:15

العين (وام)

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أصدر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة النادي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة التنفيذية، وعضوية كل من: محمد إبراهيم المحمود، «مشرفاً على الشؤون الرياضية»، ومحمد سيف علي الكتبي، «مشرفاً على الشؤون الإعلامية»، وزياد أمير أحمد صالح، «مشرفاً على الشؤون الإدارية والمالية»، وعبدالله محمد عبدالله خوري، «مشرفاً على قطاع الأكاديمية والمواهب».
وثمَّن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، الجهود المخلصة التي بذلتها لجنة تسيير شؤون إدارة شركة كرة القدم، مع انتهاء فترة تكليفها والتي شهدت نجاحات كبيرة وإنجازات مشرفة، متمنياً لمجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم الجديد السداد والتوفيق في مواصلة التطور وتحقيق أهداف النادي وتطلعات جماهيره وشركائه.

هزاع بن زايد
العين
نادي العين
سلطان بن حمدان بن زايد
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