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الرياضة

ألمانيا وإسبانيا في صدارة المرشحين للقب «يورو 2024»

ألمانيا وإسبانيا في صدارة المرشحين للقب «يورو 2024»
11 يونيو 2024 09:52

مراد المصري (أبوظبي)
رشح تحليل المركز الدولي للدراسات الرياضية، منتخبي ألمانيا وإسبانيا لبلوغ المباراة النهائية في بطولة أمم أوروبا المقبلة «يورو 2024»، التي تقام من 14 يونيو الجاري إلى 14 يوليو المقبل في ألمانيا.
واستند التحليل، الذي قام به المركز على عوامل أربعة رئيسية، وهي القيمة المالية لتشكيلة المنتخبات، معدل أعمار اللاعبين، البنية الجسدية، ونسبة اللاعبين المحترفين خارج البلد نفسه، وفق مؤشر قياسي نهائي من العلامة 100.
وجاء منتخب ألمانيا في المركز الأول بمؤشر 82.9 نقطة، ثم إسبانيا 82.4، على أن يكمل الدور نصف النهائي كل من فرنسا 82.2 وإنجلترا 81.1.
وجاءت أربع منتخبات بعد ذلك مرشحة للوصول إلى الدور ربع النهائي، وهي البرتغال 80.4 نقطة، هولندا 79.2، إيطاليا 78.8 وبلجيكا 78.2.
وبالنسبة لبقية المنتخبات جاء الترتيب على النحو التالي: كرواتيا 74.6 نقطة، الدنمارك 74.2، صربيا 73.7، أوكرانيا 73.6، سويسرا 72.6، بولندا 71.5، جمهورية التشيك 71.4، تركيا 70، النمسا 70.5، إسكتلندا 68.6، سلوفينيا 67، سلوفاكيا 66.8، رومانيا 66.5، المجر 65.6، ألبانيا 65 وجورجيا 63.6.

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