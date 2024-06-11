«المواي تاي» يحصد 7 ميداليات في ختام بطولة العالم

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم منتخبنا الوطني للمواي تاي مشاركته في بطولة العالم، بحصوله على 7 ميداليات، بواقع 4 فضيات و3 برونزيات في منافسات البطولة، التي أقيمت في اليونان على مدار 10 أيام، تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة.

ونجح لاعبو منتخبنا الوطني من تقديم عروض قوية ومستويات لافتة خلال مشوارهم في البطولة، واستطاعوا من تأكيد جدارة حضورهم في منصات التتويج وتنافسهم القوي في حلبات نزالات الحدث العالمي المرموق، الذي تواجد وشارك فيه نخبة أبطال العالم، كما أكدت المشاركة العالمية لمنتخبنا الوطني حسن خطط الاتحاد وحرصه الكبير على مواصلة برامج التطوير في مسيرة اللعبة وصناعة أجيال واعدة ومواهب قادر ة على التنافس في مختلف المحافل العالمية.

وجاءت الميداليات الفضية عن طريق كل من اللاعبين: محمد مرضي في فئة وزن 67 كجم كلاس A، تيم سلام فضية وزن 71 كجم، عماد يوسف فضية وزن 81 كجم، سلامة الجنيبي فضية وزن 75 كجم، فيما نال لاعبي منتخبنا الوطني محمد تويزي الميدالية البرونزية في وزن 51 كجم وخالد مفيد برونزية وزن 86 كجم، إضافة إلى حصول الثنائي مريم حسن وسلامة الجنيبي لاعبات منتخبنا الوطني على برونزية الماي مواي ضمن منافسات بطولة العالم للمواي تاي التي اختتمت في اليونان.