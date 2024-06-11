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الرياضة

«أبوظبي للشراع الحديث» يُحرز ميداليتين في المجر

«أبوظبي للشراع الحديث» يُحرز ميداليتين في المجر
11 يونيو 2024 11:00

أبوظبي (الاتحاد)
واصل فريق أبوظبي للشراع الحديث، حصد المراكز الأولى في مشاركاته المتميزة عبر البطولات الأوربية، بعد أن تفوق أبطاله في كأس «شوكو» الدولية للأوبتيمست في نسختها الـ15، والتي أقيمت في المجر.
ونجح البطل حمد المهيري في الفوز بذهبية الأوبتيمست مبتدئين، في حين حقق خليفة الرميثي برونزية أوبتيمست ناشئين، وذلك وسط مشاركة بلغت 110 بحارين من 8 دول في المنافسة الدولية.
وأبدع أبطال الشراع الحديث في صياغة إنجازهم كي يرفع عدد الميداليات التي حققها الفريق في أوروبا منذ بداية يونيو إلى 3 ميداليات، مواصلاً أيضاً طريقه في المشاركة خلال بطولات وتحديات أوروبية أخرى قادمة في الفترة المقبلة.
من جهته، وجه خليفة السويدي رئيس قسم الأكاديمية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية التهئنة للفريق بتحقيقه للإنجاز والتفوق في البطولة، مؤكداً أن مشاركة الفريق المتميزة تأتي كونه لا يكتفي بالحضور والمشاركة فقط، وإنما ينافس على المراكز الأولى دوماً كعادته وقال: نشارك دائماً بطموح الوصول دائماً لمنصة التتويج، وهو ما يتحقق في أغلب مشاركات الفريق.
وأكد خليفة السويدي أن كوادر الفريق الشابة قادرة على العطاء لمواسم وسنوات قادمة، بالإضافة إلى أنها نواة للتحضير من أجل المشاركات الأولمبية لاحقاً وقال: نحن نصنع في الوقت الحالي مواهب قادرة على أن تمثل الإمارات وتحقيق الإنجازات الأولمبية، وسنستمر في جدول الإعداد والمشاركات فيما هو قادم من أجل أن يكون فريق أبوظبي قادراً على تقديم التمثيل الرياضي الأمثل للرياضة الإماراتية في مختلف المنافسات الخاصة بالشراع الحديث.

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