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الرياضة

شباب الأهلي يبدأ المشوار الآسيوي للسلة بـ«انتصار مثير»

شباب الأهلي يبدأ المشوار الآسيوي للسلة بـ«انتصار مثير»
11 يونيو 2024 11:30

علي معالي (دبي)
فاز فريق شباب الأهلي على ماتريكس ديرز الماليزي بنتيجة 92-76، في أولى مبارياته بالمجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا، المقامة في دبي حتى 15 من الشهر الجاري، بمشاركة 8 فرق، بعد سيطرة واضحة من جانب «الفرسان» على مجريات المباراة، حيث انتهت الأرباع الثلاثة الأولى بتفوق واضح من جانب شباب الأهلي بنتيجة 25-23، 26-12، 18-17، في حين كان الربع الرابع والأخير لمصلحة الفريق الماليزي بنتيجة 24-23.
وتألق من جانب «الفرسان» أكثر من لاعب خاصة الأميركي ماركوس أنتوني الذي سجل 24 نقطة، و9 متابعات ناجحة، 4 تمريرات حاسمة، وشارك في 27 دقيقة 31 ثانية من المباراة، وهو أكثر اللاعبين مشاركة في اللقاء من جانب شباب الأهلي، تلاه مواطنه ترافين لعب 26 دقيقة و56 ثانية، مسجلاً 12 نقطة، و12 متابعة وتمريرتين حاسمتين، ثم قيس عمر بـ 26 دقيقة و40 ثانية، وسجل 19 نقطة، و7 متابعات وتمريرتين حاسمتين، وحامد عبداللطيف 24 دقيقة و18 ثانية وسجل 10 نقاط، و4 متابعات ناجحة، و7 تمريرات حاسمة، والأميركي سير دومينيك شارك في 23 دقيقة 28 ثانية، مسجلاً 13 نقطة، و6 متابعات، وتمريرتين حاسمتين، وأحمد عبداللطيف 21 دقيقة، و53 ثانية، وسجل 6 نقاط، و5 متابعات وتمريرة حاسمة، وطلال سالم 8 نقاط، وتمريرة حاسمة.
ويلتقي شباب الأهلي غداً الأربعاء مع لياونينج فلاينج ليوباردز الصيني في ثالث مبارياته بالبطولة. 

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