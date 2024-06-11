قائمة الهدافين التاريخيين لليورو.. رونالدو «قمر 14» في النسخة الـ 17

معتز الشامي (أبوظبي)



يتصدَّر النجم كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، وقائد المنتخب البرتغالي قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة كأس الأمم الأوروبية، قبل انطلاق النسخة الـ 17 في ألمانيا، حيث يتربَّع «الدون» على عرش قائمة الهدّافين على مر التاريخ، برصيد 14 هدفاً، فيما يأتي الأسطورة الفرنسية ميشيل بلاتيني وصيفاً له برصيد 9 أهداف، وشارك رونالدو في 25 مباراة مع منتخب البرتغال ببطولة كأس الأمم الأوروبية على مر التاريخ، وأحرز 14 هدفاً، وصنع 9 أهداف، بينما لعب أسطورة الديوك الفرنسية ميشيل بلاتيني، 5 مباريات مع منتخب بلاده وأحرز 9 أهداف وصنع هدفاً وحيداً.

ويأتي آلان شيرار، نجم منتخب إنجلترا السابق في المرتبة الثالثة بقائمة الهدَّافين التاريخيين لبطولة اليورو، برصيد 7 أهداف من مجموع 9 مباريات لعبها في المسابقة القارية مع الأسود الثلاثة، ويتساوى النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم الديوك، مع شيرار في المرتبة الثالثة بقائمة الهدافين التاريخيين برصيد 7 أهداف جمعهما من 11 مباراة كما صنع هدفين.

ويتقاسم كل من الهولندي رود فان نيستلروي ومواطنه باتريك كلويفرت والنجم الإنجليزي واين روني والفرنسي تيري هنري والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش والبرتغالي نونو جوميز، المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة كأس الأمم الأوروبية برصيد 6 أهداف لكل منهما.

فيما يملك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فرصة ذهبية من أجل تعزيز صدارته لقائمة الهدافين التاريخيين لبطولة اليورو، في نسخة ألمانيا، خاصة أنها ستكون المشاركة الأخيرة له مع المنتخب البرتغالي في البطولة القارية، لا سيما وأن عمر الدون سيصل إلى 43 عاماً في بطولة يورو 2028 في بريطانيا وأيرلندا، ويتوقع أن يصل إلى محطة الاعتزال في هذا التوقيت.

فيما يبحث الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم المنتخب الفرنسي، عن فض الشراكة مع آلان شيرار نجم الكرة الإنجليزية، في المركز الثالث بقائمة الهدافين التاريخيين لليورو، ويصل للهدف الثامن ثم تحطيم رقم الأسطورة ميشيل بلاتيني الوصيف بـ 9 أهداف، والانفراد بالمركز الثاني خلف رونالدو.



قائمة الهدافين التاريخيين

رونالدو - 14 هدفاً

ميشيل بلاتيني - 9 أهداف

آلان شيرار - 7 أهداف

أنطوان جريزمان - 7 أهداف

رود فان نيستلروي - 6 أهداف

باتريك كلويفرت - 6 أهداف

واين روني - 6 أهداف

تيري هنري - 6 أهداف

زلاتان إبراهيموفيتش - 6 أهداف

نونو جوميز - 6 أهداف