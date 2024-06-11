منتخبنا للجودو يستعد للأولمبياد من معسكر جورجيا



أبوظبي (الاتحاد)

انتظم منتخب الجودو في معسكره التدريبي الخارجي بجورجيا، ضمن برنامج إعداده للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، وتقام منافسات الجودو خلال الفترة من 27 يوليو وحتى الثاني من أغسطس المقبلين بمشاركة 372 لاعباً ولاعبة.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد عقب اجتماعه بناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الأمين العام للاتحاد: إن منتخب الجودو بكامل أفراده انتظم في التدريبات التحضيرية لأولمبياد باريس، وأشار بأن معسكر جورجيا للإعداد البدني الذي يستغرق حوالي 3 أسابيع، ويعقبه الانتقال للمعسكر التدريبي التكتيكي الدولي الختامي المشترك الذي يقام في مدينة برشلونة الإسبانية لمزيد من الإعداد الفني ويستمر حتى موعد السفر إلى باريس.

وأوضح نتطلع لتحقيق إنجاز جديد لرياضة الإمارات بعد برونزية لاعبنا توما سيرجيو في أولمبياد ريو جانيرو 2016 في منافسات وزن تحت 81 كجم، وتعتبر المشاركة في باريس هي الرابعة للجودو الإماراتي بعد المشاركة في دورات لندن وريو وطوكيو استثماراً لدعم ورعاية القيادة الرشيدة واهتمام اللجنة الأولمبية الوطنية وهيئة الرياضة ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي.

يذكر أن منتخب الجودو يضم 6 رياضيين، وهم اللاعب نارمند بيان «وزن الخفيف تحت 66 كجم»، وطلال شفيلي، في الخفيف المتوسط تحت 81 كجم، وفي الوزن الثقيل كل من أرام جريجوريان في وزن تحت 90 كجم، وظافر آرام في وزن تحت 100 كجم، وعمر معروف في وزن فوق 100 كجم بجانب اللاعبة بشيرات خرودي في منافسات السيدات لوزن الخفيف تحت 52 كجم.