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الرياضة

عادات وتقاليد اليورو.. الانتصار بـ «مليون يورو»

عادات وتقاليد اليورو.. الانتصار بـ «مليون يورو»
11 يونيو 2024 11:43

معتز الشامي (أبوظبي)


كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، النقاب عن قيمة المكافآت المالية المخصصة للمنتخبات المشاركة في يورو 2024، ووصلت القيمة الإجمالية للبطولة في نسختها الـ 17، إلى 331 مليون يورو، وهو مجموع ما تم تخصيصه نفسه للنسخة الـ 16 والتي أُقيمت في 2020 وتوج بها المنتخب الإيطالي.
ومن المقرر أن يحصل كل منتخب من مجموع 24 مشاركاً في البطولة، على 9.25 مليون يورو، ويضاف إليه مليون يورو نظير كل انتصار، و500 ألف يورو مقابل التعادل، فيما تم تخصيص 1.5 مليون يورو للفرق المتأهلة إلى دور الـ 16، و2.5 مليون يورو للمنتخبات الصاعدة إلى ربع النهائي و4 ملايين يورو للمتأهلين إلى نصف النهائي، بينما يحصل المنتخب الفائز والمتأهل إلى النهائي على 5 ملايين يورو، فيما يحصد البطل 8 ملايين يورو.
وإجمالياً، يبلغ الحد الأقصى للمكافأة، التي يمكن أن يحصل عليها حامل لقب اليورو في ختام البطولة القارية 28.25 مليون يورو، وذلك في حال فوزه بالمباريات الثلاث في دور المجموعات، ويتطلع المنتخب الألماني بقيادة مدربه الشاب جوليان ناجلسمان، إلى إسعاد جماهيره على أراضي بلاده بالحصول على لقب كأس الأمم الأوروبية الرابع في تاريخه وكسر الشراكة مع المنتخب الإسباني في صدارة قائمة الأكثر تتويجاً بلقب اليورو.

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الجوائز المالية لكل منتخب

مكافأة المشاركة - 9.25 مليون يورو
مكافأة الفوز في دور المجموعات - مليون يورو
مكافأة التعادل في دور المجموعات - 500 ألف يورو
مكافأة التأهل لدور الـ 16 - 1.5 مليون يورو
مكافأة التأهل لربع النهائي - 2.5 مليون يورو
مكافأة التأهل لنصف النهائي - 4 ملايين يورو
مكافأة التأهل للنهائي - 5 ملايين يورو
مكافأة البطل - 8 ملايين يورو

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