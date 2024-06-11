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الرياضة

إيطاليا حاملة اللقب تصل إلى ألمانيا

إيطاليا حاملة اللقب تصل إلى ألمانيا
11 يونيو 2024 11:54

 
ألمانيا (أ ف ب)
وصل المنتخب الإيطالي، حامل لقب كأس أوروبا في كرة القدم، إلى معسكره في إيزرلون بالقرب من دورتموند، غرب ألمانيا، تحضيراً للمشاركة في البطولة القارية التي تنطلق هذا الأسبوع، ورحّب ممثلو الجالية الإيطالية في المدينة، وقرابة مئة من المشجعين بالمدرب لوتشانو سباليتي، وبأبطال أوروبا.
وكانت البعثة الإيطالية غادرت مركز تدريب كوفرتشانو بعد ظهر الاثنين إلى مطار فلورنسا، حيث استقلت طائرة إلى دوسلدورف، ثم انتقل المنتخب الوطني بالحافلة إلى الفندق الذي سيقيم فيه خلال خوضه دور المجموعات.
وتخوض إيطاليا مباراتها الأولى ضمن المجموعة الثانية السبت المقبل في دورتموند ضد ألبانيا، قبل أن تواجه إسبانيا في جلزنكيرشن، ثم كرواتيا في لايبزيج في 20 و24 توالياً.
وأنهى المنتخب الإيطالي استعداداته للنهائيات، بفوزه على البوسنة والهرسك 1-0 الأحد، بعدما كان تعادل مع تركيا سلباً. 

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