3 منتخبات تتجاوز حاجز المليار يورو في «أمم أوروبا»



برلين (د ب أ)

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، المقررة في ألمانيا، حيث أعلنت المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة، القوائم النهائية الخاصة بها. ومنح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الحق لمنتخبات البطولة اختيار 26 لاعباً بحد أقصى في قوائمها النهائية، ليعطي مزيداً من القوة لصفوفها، أملاً في إضفاء الكثير من الإثارة والندية لمباريات المسابقة.

وبينما اختار 21 منتخباً 26 لاعباً في قوائمها بالبطولة، فإن هناك 3 منتخبات استعانت بـ25 لاعباً فقط، حيث يتعلق الأمر بكل من فرنسا وبلجيكا وجمهورية التشيك. وتبلغ القيمة التسويقية لبطولة (يورو 2024) 46ر11 مليار يورو، وفقاً لموقع (ترانسفير ماركت) العالمي، المتخصص في القيم التسويقية للاعبي كرة القدم، علماً أن هناك 3 منتخبات فقط تخطت قيمتها حاجز المليار يورو بالمسابقة.

وبينما يتصدر منتخب إنجلترا قائمة الترشيحات للتتويج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه، فإنه يتربع أيضاً على قمة ترتيب المنتخبات الأكثر قيمة تسويقية في المسابقة، حيث تبلغ قيمته 52ر1 مليار يورو. ويأتي منتخب فرنسا، وصيف كأس العالم 2022، في المركز الثاني بقائمة أعلى منتخبات أمم أوروبا المقبلة قيمة، حيث وصلت قيمته التسويقية إلى 23ر1 مليار يورو، فيما حل منتخب البرتغال في المركز الثالث بـ05ر1 مليار يورو.

وجاء منتخب إسبانيا، الذي يتقاسم الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس الأمم الأوروبية مع نظيره الألماني برصيد 3 ألقاب، في المركز الرابع بقائمة أكثر المنتخبات قيمة تسويقية بالنسخة القادمة للبطولة برصيد 50ر965 مليون يورو، متفوقاً على منتخب (الماكينات)، الذي حل خامساً بـ851 مليون يورو.

واحتل المنتخب الهولندي، بطل أمم أوروبا 1988 بألمانيا الغربية، المركز السادس بـ845 مليون يورو، بينما حل منتخب إيطاليا (حامل اللقب) في المركز السابع بـ50ر705 مليون يورو، ثم بلجيكا في المركز الثامن بـ50ر584 مليون يورو.

ويتقاسم النجمان الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد الإسباني، والفرنسي كيليان مبابي الوافد الجديد للنادي الملكي، صدارة قائمة أكثر اللاعبين قيمة تسويقية في (يورو 2024) برصيد 180 مليون يورو.

ويأتي فيل فودين، نجم منتخب إنجلترا وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في المركز الثاني بـ150 مليون يورو، متفوقاً على مواطنه بوكايو ساكا، لاعب أرسنال، الذي تبلغ قيمته 140 مليون يورو، ويليه فلوريان فيرتز، نجم منتخب ألمانيا وبايرليفركوزن الألماني (130 مليون يورو). وتبلغ القيمة التسويقية لكل من الإنجليزي ديكلان رايس (أرسنال)، والألماني جمال موسيالا (بايرن ميونخ)، والإسباني رودري (مانشستر سيتي) 120 مليون يورو، فيما تصل قيمة الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ)، والفرنسيين إدواردو كامافينجا وأوريلين تشواميني (ريال مدريد) 100 مليون يورو.

من ناحية أخرى، يشترك فريق مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الأخيرة، وإنتر ميلان، المتوج بالدوري الإيطالي في الموسم المنصرم، قائمة أكثر الأندية تمثيلاً في يورو 2024، حيث يمثلهما 13 لاعباً في البطولة.

ويتساوى باريس سان جيرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي، وريال مدريد، الحاصل على الدوري الإسباني في الموسم المنقضي، وغريمه التقليدي برشلونة، بوجود 12 لاعباً من كل منهم بالبطولة، ثم يأتي خلفهم بايرن ميونخ ولايبزج الألمانيان (11 لاعباً)، وأرسنال الإنجليزي وبايرليفركوزن، الفائز بالدوري الألماني (10 لاعبين)، ويوفنتوس الإيطالي (9 لاعبين).

ويعتبر منتخبا الدنمارك وألبانيا هما الوحيدان في البطولة اللذان لا يضمان أي لاعب ينافس بالدوري المحلي، حيث تعتمد قائمتهما على لاعبين ينشطون بالخارج بنسبة 100%. في المقابل، يعد منتخب إنجلترا أقل منتخبات البطولة اعتماداً على لاعبين محترفين بالخارج، حيث بلغت نسبة نجومه الذين يلعبون بعيداً عن الدوري الإنجليزي 7ر7% فقط، ويرجع السبب في ذلك بطبيعة الحال إلى قوة مسابقة (بريميرليج)، التي تعتبر بطولة الدوري الأقوى في العالم حاليا.

ويعتمد 16 منتخباً في البطولة على مدربين محليين، فيما استعانت 8 منتخبات فقط بمدربين أجانب، حيث يتولى الثلاثي الإيطالي ماركو روسي وفينتشينزو مونتيلا وفرانشيسكو كالزونا، قيادة منتخبات المجر وتركيا وسلوفاكيا على الترتيب، والألماني رالف رانجنيك (النمسا)، والفرنسي ويلي سانيول (جورجيا)، والبرازيلي سيلفينيو (ألبانيا)، والإسباني روبيرتو مارتينيز (البرتغال)، والإيطالي-الألماني دومينيكو تيديسكو (بلجيكا).

ويأتي الإيطالي لوتشيانو سباليتي، مدرب منتخب إيطاليا، على رأس قائمة أكبر المديرين الفنيين سناً في البطولة بالاشتراك مع رانجنيك، حيث يبلغان 65 عاماً، في حين يعد الألماني يوليان ناجسليمان، مدرب منتخب ألمانيا، 36/ عاماً/ أصغر مدير فني في المسابقة القارية.