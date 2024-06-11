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الرياضة

لام يرفض السير على خُطى بيكنباور في «يورو 2024»!

لام يرفض السير على خُطى بيكنباور في «يورو 2024»!
11 يونيو 2024 13:30

برلين (د ب أ)
يشترك فيليب لام مع الأسطورة الألماني الراحل فرانز بيكنباور في أنهما توجا قائدين للمنتخب الألماني بكأس العالم، قبل أن يتولى كل منهما رئاسة اللجنة المنظمة لإحدى البطولات الكبرى التي تستضيفها ألمانيا، لكن هذا لا يعني أنهما سيشغلان منصبهما الأخير بنفس الأسلوب.
وصرح لام، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، قبل أيام قليلة من انطلاق المسابقة القارية بألمانيا، المقرر يوم الجمعة المقبل، بأنه على سبيل المثال لن يستقل طائرة هليكوبتر لحضور كل مباراة تقريباً، مثلما فعل بيكنباور، خلال رئاسته اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم، التي نظمتها البلاد عام 2006.
وقال لام (40 عاماً): «لقد تم الاحتفاء بفرانز بيكنباو،ر لأنه شاهد كل مباراة في المونديال تقريباً، وأحياناً شاهد شوطاً واحداً فقط، ثم ذهب بطائرة هليكوبتر إلى الملعب التالي، لكن الزمن يتغير، ويتعين على الجميع أن يتأقلموا على ذلك».
وأدت الاستدامة دوراً كبيراً «منذ البداية» في أمم أوروبا المقبلة، ولذلك قال لام، الفائز بكأس العالم 2014، إنه سيستخدم وسائل نقل أخرى، حتى لو كان ذلك يعني أنه لن يتمكن من مشاهدة عدد كبير من المباريات مثل ما قام به بيكنباور، الذي كان قائداً لمنتخب ألمانيا المتوج بمونديال 1974.
وكان بيكنباور قد رحل في يناير الماضي، عن عمر يناهز 78 عاماً.
أضاف لام: «هناك استراتيجية للاستدامة، وسيكون من المناسب أن يسافر مدير البطولة من مكان لآخر بطائرة هليكوبتر، وسأقوم بهذه الرحلات بالقطار، وأشاهد أكبر عدد ممكن من المباريات، لتحقيق هدف متواضع، وهو الوصول لجميع الملاعب العشرة، خلال مرحلة المجموعات».
وأدى بيكنباور دوراً أساسياً في حصول ألمانيا على شرف تنظيم كأس العالم في ظل رئاسته لملف الاستضافة، بينما كان لام سفيراً مهما لأمم أوروبا، حيث تم تعيينه مديراً للمسابقة عام 2020، بعد عامين من منح حق ألمانيا حق استضافة البطولة.

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فيليب لام
فرانز بيكنباور
ألمانيا
يورو 2024
كأس الأمم الأوروبية
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