الثلاثاء 11 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب بولندا يكشف حجم إصابة ليفاندوفسكي قبل «اليورو»

مدرب بولندا يكشف حجم إصابة ليفاندوفسكي قبل «اليورو»
11 يونيو 2024 14:12

هانوفر (د ب أ)
قلل ميكال بروبييرز، المدير الفني لمنتخب بولندا لكرة القدم، من حجم إصابة نجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي، التي تعرّض لها قبل أيام قليلة للغاية من انطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» بألمانيا.
وتعرّض المهاجم المخضرم للإصابة، خلال فوز المنتخب البولندي 2-1 على نظيره التركي في المباراة الودية التي أقيمت بينهما في العاصمة البولندية وارسو، ضمن التحضيرات الأخيرة للبطولة القارية، ما اضطره لمغادرة أرض الملعب.
وقال المدرب بروبييرز، عقب انتهاء المباراة: «إنها مجرد إصابة طفيفة، ونأمل ألا تكون هناك أي مشاكل».
وتم استبدال مهاجم فريق برشلونة الإسباني في الدقيقة 32 من عمر اللقاء، بسبب ما بدا أنه مشكلة في عضلة الفخذ. وأثارت الإصابة مخاوف بشأن مشاركة ليفاندوفسكي في أمم أوروبا، والتي يبدأها المنتخب البولندي يوم الأحد القادم ضد نظيره الهولندي، ضمن منافسات المجموعة الرابعة في الدور الأول للمسابقة، التي تضم أيضاً منتخبي فرنسا والنمسا.
ويبدو أن الأمر الأكثر خطورة يتعلق بوضع كارول سويديرسكي، لاعب فيرونا الإيطالي، شريك ليفاندوفسكي في هجوم منتخب بولندا، الذي اضطر أيضاً لمغادرة أرض الملعب مبكراً، بعد إصابته بالتواء في الكاحل أثناء احتفاله بهدفه الأول في اللقاء.
وأكد بروبييرز: «كارول أصيب بالتواء في الكاحل، لن نعرف الوضع إلا بعد إجراء المزيد من الفحوص، لكن في الوقت الحالي لا أعتقد أنني سأستدعي لاعباً آخر».

أخبار ذات صلة
«كتيبة الـ11» بين «إحباط كتالوني» و«أمل أوروبي»
أرملة بيكنباور تقدم كأس «يورو 2024» في حفل الافتتاح
بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
تابع التغطية كاملة
روبرت ليفاندوفسكي
منتخب بولندا
كأس الأمم الأوروبية
يورو 2024
آخر الأخبار
بنك المارية المحلي يُطلق برنامج "إتقان – المصرفي الرقمي الشامل"
اقتصاد
بنك المارية المحلي يُطلق برنامج "إتقان – المصرفي الرقمي الشامل"
اليوم 15:36
«مالية أبوظبي» تطلق دورة الموازنة لعام 2025
«مالية أبوظبي» تطلق دورة الموازنة لعام 2025
اليوم 15:34
«دبي الرياضي» يُطلق مراكز تطوير مواهب كرة القدم بالأندية
الرياضة
«دبي الرياضي» يُطلق مراكز تطوير مواهب كرة القدم بالأندية
اليوم 15:30
رئيس مالاوي: مقتل نائب الرئيس ومرافقيه في حادث تحطم الطائرة
الأخبار العالمية
رئيس مالاوي: مقتل نائب الرئيس ومرافقيه في حادث تحطم الطائرة
اليوم 15:28
«الطيران المدني» تؤكد التزامها بدعم جهود خفض الانبعاثات بالقطاع
اقتصاد
«الطيران المدني» تؤكد التزامها بدعم جهود خفض الانبعاثات بالقطاع
اليوم 15:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©