أرملة بيكنباور تقدم كأس «يورو 2024» في حفل الافتتاح



فرانكفورت (د ب أ)

من المقرر أن تحمل هايدي، أرملة أسطورة كرة القدم الألماني الراحل فرانز بيكنباور، كأس بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) إلى أرض ملعب (أليانز أرينا) في مدينة ميونخ الألمانية، الذي يستضيف حفل افتتاح المسابقة القارية يوم الجمعة القادم.

ويرافق أرملة بيكنباور كل من يورجن كلينسمان، الفائز بكأس الأمم الأوروبية (يورو 1996) مع المنتخب الألماني، وكذلك برنارد ديتز، المتوج بـ(يورو 1980) مع منتخب (الماكينات)، قبل المباراة الافتتاحية لـ(يورو 2024) بين ألمانيا واسكتلندا.

كان كلينسمان وديتز قائدي منتخب ألمانيا، حينما أحرز الفريق اللقب، فيما كان بيكنباور هو القائد، عندما توج الألمان بلقبهم الأول في أمم أوروبا عام 1972، وكان بيكنباور أيقونة كرة القدم الألمانية وفريق بايرن ميونخ الألماني، توفي في السابع من كانون الثاني/يناير الماضي، عن عمر يناهز 78 عاماً.