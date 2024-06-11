مريم بنت محمد بن زايد تُشيد بأبطال «الأولمبياد الخاص»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت فعاليات الألعاب الإماراتية الأولى للأولمبياد الخاص، والتي عقدت في «أدنيك أبوظبي» بمشاركة 600 لاعب من أندية ومراكز أصحاب الهمم في الدولة، وشهد حفل التتويج في الفعالية الثانية، غانم مبارك الهاجري، المدير العام للهيئة العامة للرياضة، وطلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، ورئيس اللجنة المنظمة للألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص، وحصة تهلك وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، وزارة تنمية المجتمع، والمهندس أيمن عبد الوهاب رئيس الأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفرق المشاركة من كل إمارات الدولة، ولفيف من لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي.

وقالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، الرئيسة الفخرية لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: «أتوجه بالتحية والتقدير لأبطال الأولمبياد الخاص الإماراتي من جميع إمارات الدولة، نحن فخورون بكم وبإنجازاتكم، كل الشكر والتقدير لمدربيكم وأنديتكم وأسرِكم الكريمة على جهودهم اللامحدودة، نحن نسعى جاهدين بالتعاون مع شركائنا في جميع القطاعات لتقديم الأفضل لكم لأنكم تستحقون ذلك، ونعمل معاً لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء مستقبل أفضل لنا ولكم».

شهدت مسابقات الرياضات الجماعية في الفعالية من الألعاب منافسات حماسية بين المشاركين من مختلف أندية ومراكز أصحاب الهمم في كل الإمارات، حيث فاز في كرة القدم نادي الثقة للمعاقين بالمركز الأول، ونادي أبوظبي لأصحاب الهمم (الفريق أ) بالمركز الثاني، ونادي دبي لأصحاب الهمم بالمركز الثالث، ونادي أبوظبي لأصحاب الهمم (الفريق ب) بالمركز الرابع، ونادي عجمان لأصحاب الهمم بالمركز الخامس.

وشهدت مسابقات كرة السلة تنافساً قوياً بين اللاعبين، حيث حل نادي دبي لأصحاب الهمم في المركز الأول في نتيجة مسابقة كرة السلة ذكور – التقسيم الأول، وجاء في المركز الثاني نادي العين لأصحاب الهمم، وحل نادي الثقة للمعاقين في المركز الثالث، أما المركز الرابع فكان لنادي أبوظبي لأصحاب الهمم (الفريق ب). وفي التقسيم الثاني من المسابقة جاء نادي أبوظبي لأصحاب الهمم (الفريق أ) بالمركز الأول، وفريق هيروز اوف هوب في المركز الثاني، ونادي خورفكان للمعاقين في المركز الثالث، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في المركز الرابع، ونادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم في المركز الخامس.

أما في كرة السلة 3x 3 بنات – فكانت نتيجة مسابقة التقسيم الأول فوز نادي أبوظبي لأصحاب الهمم (الفريق أ) بالمركز الأول، تلاه نادي دبي لأصحاب الهمم في المركز الثاني، وفريق هيروز اوف هوب في المركز الثالث. وفي المسابقة نفسها في التقسيم الثاني حل نادي الثقة للمعاقين في الصدارة، وجاء نادي أبوظبي لأصحاب الهمم (الفريق ب) في المركز الثاني، أما المركز الثالث فكان من نصيب مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.

وتألق اللاعبون واللاعبات في المنافسات الفردية لألعاب القوة التي شهدت تنافساً كبيراً، وشملت المنافسات تمارين القرفصاء (سكوات)، مسابقة الدفعة الصدرية (البنش بريس)، والرفعة الميتة (ديدلفت)، والتمارين المجمعة (كمبنيشن)، وتناوب على المركز الأول لاعبون من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ونادي دبي لأصحاب الهمم، ونادي الثقة للمعاقين، وغيرهم، وذلك عبر المجموعات الثلاثة في كل تمرين ومنافسة، ما أكد المستوى على الرفيع للاعبين، والاستعدادات الكبيرة التي سبقت انطلاق الألعاب، واتساع شعبية ألعاب القوة في مجتمع الأولمبياد الخاص الإماراتي وبين أصحاب الهمم بصفة عامة.

وقد عبر المسؤولون والمشاركون عن اعتزازهم بالتنظيم، والمنافسات المُلهمة التي أبرزت قوة الرياضة وقدرتها على تعميق الصداقات، وتحقيق التآلف والدمج، وثمنوا دور الرعاة والجهات الداعمة لعمل الأولمبياد الخاص الإماراتي، وكل من أسهم في إخراج الألعاب بهذه الصورة المُشرفة التي تليق بسمعة الإمارات، وتلبي طموح القيادة الرشيدة للدولة فيما يخص تمكين أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية.

خلال الألعاب الإماراتية، قامت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي بتكريم معالي محمد الجنيبي، رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي، عن دوره الكبير في دعم أصحاب الهمم من ذوي التحديات والإعاقة الذهنية والنمائية، وكذلك كل الداعمين للحدث الرياضي البارز.

تم خلال الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص تسمية نجم كرة الإمارات إسماعيل مطر كسفير للألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص، كما شارك لاعبو منتخب الإمارات السابقون سبيت خاطر، وبشير سعيد، وعبد الرحيم جمعة، وفيصل خليل في مباراة لكرة القدم الموحدة لدعم لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي.