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الرياضة

أستراليا تكسب فلسطين بخماسية في تصفيات المونديال

أستراليا تكسب فلسطين بخماسية في تصفيات المونديال
11 يونيو 2024 18:52

 
بيرث (د ب أ)

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اختتم المنتخب الأسترالي مشواره في الدور الثاني بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027، بتحقيق فوز كبير على نظيره الفلسطيني 5/ صفر، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة التاسعة بالتصفيات.
وتقدم المنتخب الأسترالي في الدقيقة الخامسة عن طريق كوسيني بنجي، قبل أن يسجل آدم تاجرات الهدف الثاني في الدقيقة الـ 26، وفي الدقيقة الـ 41 عاد بنجي ليضيف الهدف الثاني له والثالث للمنتخب الأسترالي، فيما أضاف مارتن بويلي ونيستوري إرنكوندا الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين الـ 53 والـ87 على الترتيب.
ورفع منتخب أستراليا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأول، بفارق عشر نقاط عن منتخب فلسطين الذي تأهل معه للدور الثالث من التصفيات، فيما يحتل منتخب لبنان المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويتذيل منتخب بنجلاديش الترتيب برصيد نقطة واحدة.

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