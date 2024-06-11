اليابان تقسو على سوريا بخماسية في تصفيات كأس العالم



هيروشيما (د ب أ)



تلقى منتخب سوريا خسارة قاسية صفر / 5 أمام مضيفه منتخب اليابان، في الجولة السادسة (الأخيرة) من منافسات المجموعة الثانية بالدور الثاني للتصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا.2027 وعلى ملعب (ايديون بيس وينج) بمدينة هيروشيما اليابانية.

افتتح أياسي يويدا التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 13، قبل أن يضيف ريتسو دوان الهدف الثاني في الدقيقة 19 واستغل المنتخب الياباني حالة الارتباك التي عانى منها نظيره السوري بعد الهدفين المبكرين، ليأتي الهدف الثالث عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل ثائر سامي كرومة، مدافع الضيوف هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 21 وواصل منتخب اليابان تفوقه في الشوط الثاني، عقب تسجيل يوكي سوما الهدف الرابع في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، فيما تكفل تاكومي مينامينو بإحراز الهدف الخامس في الدقيقة 85.

بهذا الفوز، ابتعدت اليابان في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 18 نقطة، محققة العلامة الكاملة، عقب فوزها في جميع مبارياتها الست بالمجموعة، فيما تجمد رصيد منتخب سوريا عند 7 نقاط، وكانت اليابان ضمنت مبكراً التأهل للدور الثالث من تصفيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والحصول على بطاقة التأهل أيضاً لكأس آسيا 2027 في السعودية.