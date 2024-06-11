بطولة حمدان بن زايد للرماية تصل إلى خط النهاية الجمعة



الظفرة (وام)

يقام يوم الجمعة المقبل الدور النهائي ومراسم تتويج الفائزين في منافسات النسخة الرابعة من بطولة حمدان بن زايد للرماية "بندقية سكتون 0.22"، لفئة الرجال بنادي الظفرة للرماية بمنطقة الظفرة، وكانت مرحلة الدور التمهيدي للبطولة التي ينظمها نادي الظفرة للرماية قد انطلقت في الأول من مايو الماضي، وشهدت منافسات قوية بين المشاركين لبلوغ الأدوار النهائية والمنافسة على المراكز الأولى.

على صعيد متصل توجت اللجنة المنظمة للبطولة الفرق الفائزة في منافسات الألعاب المصاحبة التي أقيمت بالتنسيق مع ادارة شؤون الظفرة - أدنوك من 7 إلى 10 يونيو الحالي في البندقية الهوائية، وكرة القدم، والبادل.

وفاز فريق الحرس الوطني بلقب بطولة كرة القدم وجاء الهلال الأحمر ثانياً والظنة ثالثاً، وتصدر أدنوك - الظفرة منافسات البادل وحصد الظنة المركز الثاني. وأسفرت منافسات البندقية الهوائية من عمر 8 سنوات إلى 12 سنة بمشاركة 972 متنافساً عن فوز محمد خلف بالمركز الأول ومحمد جاسم البلوشي بالمركز الثاني ومحمد سنان سلطان بالمركز الثالث.