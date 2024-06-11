لاتسيو يدخل الموسم الجديد بطموحات «الستيني»



روما (أ ف ب)

عيّن لاتسيو الإيطالي ماركو باروني مدرباً خلفاً للكرواتي إيجور تودور الذي فُسخَ عقده الأسبوع الماضي بعد ثلاثة أشهرٍ فقط على تعيينه، وقال النادي في بيان «يعلن لاتسيو أنه أوكل مهمة تدريب الفريق الأول إلى ماركو باروني»، موضحاً أن المدرب وقّع عقداً «لسنواتٍ عدّة».

ويأتي باروني (60 عاماً) من فيرونا الذي انضم إليه في الصيف الماضي بعد موسمين مع ليتشي.

قضى قلب الدفاع السابق مسيرته التدريبية بقيادة فرقٍ من الدرجة الثانية مع تجارب قصيرة في الأولى، وقاد فيرونا إلى المركز الثالث عشر في الموسم المنصرم.

وأنهى لاتسيو الموسم في المركز السابع بقيادة تودور الذي خلف بدوره ماوريتسيو ساري، لكنّ لاعب يوفنتوس السابق دخل في خلاف مع إداريي النادي بشأن تشكيل الفريق وسياسة التعاقدات.

ومن المرتقب أن يشهد الدوري الإيطالي الكثير من التغييرات في الأجهزة الفنية قبل انطلاق الموسم المقبل.