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الرياضة

كروس: أطفالي لم يسألوني عن خطة منتخب ألمانيا !!

كروس: أطفالي لم يسألوني عن خطة منتخب ألمانيا !!
11 يونيو 2024 21:15


هيرتسوجن (د ب أ)
قال توني كروس، نجم منتخب ألمانيا، إنه سيكون سعيداً في حال نجح في الفوز بلقب كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024 على أرض بلاده. واعتزل كروس دولياً عقب نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، لكنه عاد إلى المنتخب في فترة التوقف الدولي الماضية في مارس الماضي.
وسيعتزل كروس اللعبة عقب نهائيات أمم أوروبا، وذلك بعدما ودع ناديه ريال مدريد عقب الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 في تاريخ النادي. وقال كروس بعد نهاية تدريبات منتخب ألمانيا استعداداً لمواجهة أسكتلندا بعد ثلاثة أيام في افتتاح البطولة: «سيكون ذلك غريباً أن أنهي مسيرتي بدوري أبطال أوروبا وكأس الأمم، لكنني سأحب ذلك».
وأضاف: «نحن قادرون على هزيمة أي فريق»، لكنه شدد على ضرورة التركيز في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه لا يفكر سوى في المباراة الأولى فقط. وتابع كروس: «المباراة أمام اسكتلندا لن تكون حاسمة، لكنها ستكون مهمة، يجب أن نكون في الموعد».
ويرى كروس أن خوض البطولة على أرض بلاده سيكون أمراً مميزاً، لكنه أشار إلى أن ذلك سينتج عنه ضغط إضافي، مؤكداً أن على اللاعبين التعامل مع الأمر بحكمة. وقال كروس: «لعب البطولة على أرضك أمر مميز حقاً، لدينا مسؤولية كبيرة عن الاجواء في البلاد في الأسابيع المقبلة، نعلم ذلك الضغط ونحاول أن نستمتع بكل شيء».
ورغم مسيرته الناجحة، والتي فاز خلالها بدوري أبطال أوروبا ست مرات وكأس العالم مرة، أكد كروس أنه لا يزال يرغب في الفوز بالمزيد من البطولات. وأضاف: «بالطبع أتطلع للمزيد، كان ذلك متوافقاً مع قراري بالعودة لأنني مازلت أرغب في النجاح، لو لم يكن لدي فكرة حول ذلك لما عدت».
وسيحضر أطفال كروس الثلاثة، ليون وأميلي وفين مباراة أسكتلندا، مع توقعات عالية وطبيعية بالنسبة للأطفال. وقال كروس مازحاً: «لم يسألوني عن الخطة بعد، لا يهتمون حقاً بذلك لكنهم يتوقعون الفوز، لسوء الحظ لقد أفسدهم النجاح، مما يعني أنهم لم يشاهدوا المنتخب الوطني كثيراً في السنوات الأخيرة».

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