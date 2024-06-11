«الحديريات» تستضيف نجوم التجديف

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد جزيرة الحديريات في أبوظبي لاستضافة النسخة الافتتاحية من «بطولة القرية الرياضية 321 للتجديف الداخلي»، المقرر إقامتها في قبة القرية الرياضية 321، التي شُيدت مؤخراً، وتُعد أكبر قبة رياضية داخلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستتضمن المنافسة خمس جولات مدة كل منها ساعة واحدة في فئتين مستقلتين واحدة للرجال وأخرى للسيدات.

ويمكن لعشاق اللياقة البدنية والتجديف الداخلي من الهواة والمتمرسين على اختلاف مستوياتهم التسجيل للمشاركة في البطولة، حيث تتنافس الفرق المكونة من شخصين على أجهزة تجديف داخلية من نوع «كونسيبت 2» لإكمال 10 آلاف متر في أفضل زمن ممكن لهم.